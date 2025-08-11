Līdz jūlija vidum siltumu mīlošās kukurūzas sējumi neizcēlās ar attīstību. Tādējādi arī augusta sākumā vēl salīdzinoši tālu līdz slimību attīstībai uz vālītēm.
Kukurūzu bieži sēj atkārtoti vienos un tajos pašos laukos, tādēļ nekādu izbrīnu neizraisa, ka daļa graudu vālītē kļūst melni, ar tumši zaļu līdz melnu putošu apsarmi pārklājas lapas, kas apņem vālīti, un nomelnē stiebri. Tā izpaužas melnā sodrējuma infekcija, kas inficē atmirušus audus, tādēļ tā attīstās uz meža dzīvnieku, peļu, gliemežu un krusas iepriekš bojātām augu daļām.
Biežāk sastopama sējumos, kuros vālītes nav noslēptas lapās. Melnā sodrējuma sēne neveido mikotoksīnus, tāpēc nav kaitīga.
Infekcijas ierosinātājs saglabājas uz inficētiem augiem un augu atliekām.
Graudiem briestot, kā jau tas novērots iepriekšējos gados, daži graudi pārklājas ar balti pelēcīgu apvalku, sākumā tie ir nelieli un slēpti zem vālīti nosedzošajām lapām, tādēļ grūti pamanāmi. Šie graudi ir inficēti ar kukurūzas vālīšu melnplauku. Inficēšanās notiek no ziedu skaras parādīšanās līdz piengatavībai (AS 53–73) – tad tie ir visatvērtākie melnplaukas infekcijai. Inficēšanos veicina dažādi mehāniskie bojājumi un sabiezināti sējumi. Grauds veidojas kā pūšļveida izaugums. Bieži vien vālītē ir bojāti gandrīz visi graudi, kas, laikam ritot, palielinās, izaugot par dažādu formu smagiem veidojumiem, kas pildīti ar melnām sporām.
Apvalkam saplīstot, sporas aizlido, bet infekcija uz augu atliekām un augsnē saglabājas 2–3 gadus. Sporas neapdraud dzīvnieku veselību, toties saglabā dzīvotspēju, arī izejot cauri dzīvnieku zarnu traktam. Sējot kukurūzu vienos un tajos pašos laukos, lai arī kodinātus graudus, augi tik un tā inficēsies ar melnplauku, jo kodināšana pasargā tikai no tā slimības ierosinātāja, kas ir uz sēklām.
Atkārtotajos sējumos augi inficēsies no ierosinātājiem, kas saglabājušies laukā no iepriekšējiem gadiem. Veģetācijas periodā ierobežot nav iespējams ne melno sodrējumu, ne melnplauku.
VAAD mājaslapā sadaļā noverojumi.vaad.gov.lv katru dienu pieejama jaunākā informācija par kultūraugu sējumos un stādījumos novērotajiem nekarantīnas kaitēkļiem, slimībām, kā arī kultūraugu attīstības stadijām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem