Šāgada kartupeļu audzēšanas sezona lielākajai daļai audzētāju ir liels izaicinājums. Daudzviet stādījumi ir izslīkuši un bumbuļi sapuvuši, citviet notiek intensīva cīņa ar slimībām, kas būtiski sadārdzina ražošanas izmaksas.

Deklarētās kartupeļu stādījumu platības Latvijā šajā gadā ir mazliet lielākas nekā pērn, tomēr neierasti lielais nokrišņu daudzums Latgalē un Vidzemē daudziem stādījumiem nodarījis lielu postu. 

"Tomēr saimniecībās, kur kartupeļi turpina augt, ir cerības uz labu ražu. Liels izaicinājums ir lakstu puve, kas pēc pāriešanas no lakstiem uz bumbuļiem glabāšanu padarīs neiespējamu," teic Latvijas Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības valdes loceklis, lauksaimniecības zinātņu doktors Ilgvars Krūmiņš. Viņš arī piebilst, ka ražas lielums un kvalitāte būs atkarīga no dabas apstākļiem ražas vākšanas laikā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē