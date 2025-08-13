Stublāja smecernieka kāpuri savu darbu augustā būs paveikuši – pa kāpuru radītajiem bojājumiem stublājos un lapu kātos iekļūst puves ierosinošās sēnes, bet paši palīgi devušies augsnē ziemot.
Daļā sējumu redzamas pākstis, kurās neizveidojās sēklas – krustziežu spīduļi tomēr pavasarī paspēja laikus beigt ziemot un veikt postījumus. Neraugoties uz kaitēkļiem nelabvēlīgo vasaru, turpinājās arī sēklu smecernieku un krustziežu pāksteņu pangodiņu draudzība. Rapšu pākstīs barojās abu minēto kaitēkļu kāpuri – pākstis deformējās, sēklas neattīstījās, bet kukaiņēdāji putni, priecīgi par svaigu gaļu daudzu hektāru platībā, izknābāja pākstis, samazinot gan kāpuru skaitu, gan ražas iznākumu.
Ziemas rapšu ziedēšanas laiks šogad bija pietiekami lietains, lai provocētu baltās puves attīstību. Sējumos, kuros slapjuma dēļ nevarēja veikt fungicīda smidzinājumu, melnos sklerocijus stublājos varēs atrast biežāk. Ja pēc rapšu nokulšanas atliktu neliels brīdis pastaigai pa lauku, tad, aplūkojot pēcpļaujas atliekas, kļūtu skaidrs par sakņu kakla puves, baltās puves un pelēkās puves bojājumu apjomu. Zinot, cik un kādi slimību ierosinātāji saglabāsies nākamajiem gadiem, vieglāk un racionālāk var plānot augu maiņu turpmākam periodam.
Balto puvi ierosinošie sklerociji saglabās dzīvotspēju augsnē 4–5 gadus, pacietīgi gaidot atgriežamies rapsi vai kādu citu krustziežu dzimtas augu, tostarp nezāles.
Rudzupuķēm, tuvojoties rapšu ražas novākšanai, iestājas otrā elpa, turpina augt un ziedēt kumelītes, augus vienā mudžeklī spēj sapīt ķeraiņu madara. Kombaina darbam no nezāļu klātbūtnes kļūstot pārāk apgrūtinātam,
rapšu laukos atļauts lietot glifosātu tipa herbicīdu, kad sēklu mitrums ir zem 30%, izlasot un ievērojot izvēlētā preparāta marķējuma tekstu.
Ja arī augustā netrūks nokrišņu, tad pastāvēs lielāks risks krustziežu sausplankumainības attīstībai uz vasaras rapšu pākstīm, uz stublājiem parādīsies puvju pazīmes.
Kamēr pākstis būs zaļas, dažviet tās var kļūt sudrabaini pelēkas, jo tur būs izveidojušās kāpostu laputu kolonijas. Arī kāpostu cekulkodes dabā ir pārpārēm – vairākas paaudzes var izbaroties vasaras rapšu laukos. Ja laiks kļūs saulaināks, aktīvāk lidināsies balteņu tauriņi un no to sadētajām oliņām šķilsies kāpuri, kas barosies gan ar vasaras rapšiem, gan nezālēm tajos.
Augusta vidū sāksies ziemas rapšu sēja. Dažādu nosaukumu gliemeži šovasar sastopami visur, un maz ticams, ka jaunie sējumi būs izņēmums. Izlemt, vai laukā jālieto gliemežus ierobežojošs limacīds jau pirms rapšu sadīgšanas (AS 00), var tikai zinot konkrētā lauka gliemežu izplatības vēsturi un situāciju sējas laikā.
Pirmā slimība, kas katru gadu jau dīgļlapu attīstības stadijā (AS 10) izplatās dīgļlapu un pirmo īsto lapu apakšpusē, ir rapšu neīstā miltrasa. Tās infekcijas pakāpe parasti nav tik augsta, lai būtiski ietekmētu augu attīstību. Izplatība un attīstība būs atkarīga no laikapstākļiem – karstā un sausā augustā slimības pazīmju būs mazāk nekā vēsā, mitrā un miglainā. Iespējami arī spradžu bojājumi, ja mēneša otrajā pusē iestāsies vasarīgs laiks.
Visizturīgākie augi arī rapšu sējumos ir nezāles, tādēļ to ierobežošana uzsākama jau reizē ar rapšu sēju. Pareizi izvēlēties piemērotāko herbicīdu savu lauku nezāļu spektram palīdzēs VAAD sagatavotais izdevums Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2025. gadam. Preparāta izvēle jāpielāgo arī lietotajai agrotehnikai un iespējām.
VAAD mājaslapā sadaļā noverojumi.vaad.gov.lv katru dienu pieejama jaunākā informācija par kultūraugu sējumos un stādījumos novērotajiem nekarantīnas kaitēkļiem, slimībām, kā arī kultūraugu attīstības stadijām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem