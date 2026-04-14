Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
14. aprīlis – Jan Zemes Zirgs (Uguns) apturēs nevajadzīgus runas plūdus un ļaus atrast radošus, reālus risinājumus. Mazāk runā, vairāk dari.
15. aprīlis – Iņ Zemes Kaza (Zeme) atraisa radošumu jeb-kurā tehnokrātā. Viņa tik aizraujoši prot pārliecināt, ka vari attapties, atnācis mājās ar molbertu un eļļas krāsām, kaut nezini, kā likt tos lietā.
16. aprīlis – Jan Metāla Pērtiķis (Metāls) nozvana karmas zvanus, labajiem nodomiem dodot un sliktajiem atņemot. Bumeranga efekta diena – ko būsi sējis, to saņemsi.
17. aprīlis – Iņ Metāla Gailis (Metāls) uzdzen smeldzi un sapņo par neiespējamo. Kā būtu, ja būtu – var nākt prātā domas par bijušo.
18. aprīlis – Jan Ūdens Suns (Zeme) var baidīt ar sekām par neizdarītiem darbiem. Var nākties nēsāties ar piekabēm un ķerrām, noliekot visu vajadzīgajās vietās, jo nekārtība viņam izteikti nepatīk.
19. aprīlis – Iņ Ūdens Cūka (Ūdens) pēc vakardienas trakās strādāšanas guļ šūpuļkrēslā un nekustēs nekur. Un pareizi dara, jo dzīve ir jābauda.
20. aprīlis – Jan Koka Žurkai( Ūdens) jauna nedēļa, jauni darbi. Nemierīga diena, kad prātā zobratiņi vien griežas, jaunas idejas meklējot. Taču tām jābūt izdevīgām un lētām, citādi viņa nepiedalās
