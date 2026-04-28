Austrumu horoskopā katru dienu val-da kāds no 12 dzīvniekiem un val-došajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīriš-ķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veik-smi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.Metāls – rudens un vakara skaud-rums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespies-ti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
28. aprīlis – Jan Ūdens Pērtiķis (Metāls), ilgi neprātojot, metīsies aizrautīgos ceļos. Daudz nezināmā, daudz biedējošā būs šajā ceļā. Bet vai tad viņu var apturēt un ieslēgt mājās!
29. aprīlis – Iņ Ūdens Gailis (Metāls) kā psihologs mīl pa-jautāt katram par problēmām, ar ko tam nākas saskarties. Liec lietā intuīciju, lai pats no tām izkultos, jo konsultācija var maksāt bargu naudu.
30. aprīlis – Jan Koka Suns (Zeme) grib nobeigt vecos projektus, taču var traucēt jaunas idejas, kas iešaujas galvā. Te uz priekšu, te atpakaļ, tikai nesakašķējies ar apkārtējiem!
1. maijs – Iņ Koka Cūka (Ūdens) jūtas kā maza sēkliņa lielā okeānā. Kur viļņi aizšūpos, tur piestās un iesakņosies. Laba diena ceļojumam.
2. maijs – Jan Uguns Žurka (Ūdens) izgaismo brīnumu lie-tas, un izveicīgais prāts palīdz neapjukt piedāvājumu gūzmā. Taču emocijas var uzšūpoties te viļņa virsotnē, te strauji lejup.
3. maijs – strādīgais Iņ Uguns Vērsis (Zeme) mīl arī kārtīgi atpūsties. Lai diena paiet lustīgi un humorpilni sen neredzētu veco draugu lokā! Īstā diena grupas vai klases salidojumam
4. maijs – Jan Zemes Tīģerim (Koks) darbu daudz, bet sāks tā palēnām. Pārāk nesteidzini – viņam nepieciešams radoši apdomāties pirms lielā un varenā lēciena.
