SIA "Vijumi" saimniece Signija Vintere iesaka sparģeļus baudīt pēc iespējas svaigākus – līdz trim dienām uzglabātus, lai pilnvērtīgi uzņemtu vitamīnus A, C, E un K, kā arī folijskābi.
Tos var ēst arī zaļus – svaigi sparģeļi garšo pēc zirnīšiem. Ja sparģeļus vāra, vēlams tikai 2 minūtes, lai tie nezaudētu visus labumus, iesaka saimniece
Signija Vintere iesaka izmēģināt vienu no sparģeļu pagatavošanas receptēm.- sātīgu un krēmīgu sacepumu – pamatēdienu, kura gatavošana prasīs nedaudz vairāk laika, bet rezultāts būs pūļu vērts.
Sastāvdaļas
- 250 g nomizotu sparģeļu
- 350 g ziedkāposta rozešu
- 20 ķirštomātiņu
- 1 vidējs saldais sīpols
- 1 tējkarote sinepju
- 1 ēdamkarote miltu
- 70 g sviesta
- 400 ml saldā krējuma
- 100 g rīvēta cietā siera
- sāls, pipari
Pagatavošana
Katliņā uzvāra ūdeni, kam pievienots nedaudz sāls. Vispirms ieliek ziedkāpostus un vāra kādas 2 minūtes, tad pievieno sparģeļus. Vāra vēl 2 minūtes, tad nokāš un liek cepamtraukā. Starp tiem izkārto uz pusītēm pārgrieztus ķirštomātiņus
Gatavo mērci: pannā sviestā apcep sagrieztus sīpolus, pārkaisa ar sāli un pipariem. Pieber miltus un apcepina brūnganus. Pievieno saldo krējumu, pusi no siera, sinepes un, cītīgi maisot, visu pavāra 2 minūtes. Tad pārlej dārzeņiem cepamtraukā.
Pārkaisa atlikušo sieru un cep cepeškrāsnī 200 oC aptuveni 20 minūtes, kamēr pārkaisītais siers kļuvis brūns.
Var ēst uzreiz, bet, ja vēlas to saturīgu, vispirms atdzesē un atkārtoti uzsilda.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem