Līdz šāgada 10. jūlijam Lauku atbalsta dienestā (LAD) lauksaimnieki iesnieguši informāciju par lietavās un salnās cietušām vai neapsētām 51 498 hektārus plašām lauksaimniecības platībām. Kopējie aprēķinātie provizoriskie zaudējumi veido 63,886 miljonus eiro. Dabas postījumu pieteikumus LAD pieņēma līdz šāgada 31. jūlijam.

Pēdējo trīs gadu laikā lauksaimniekiem atbalstā par dabas apstākļu radītajiem postījumiem izmaksāti vairāk nekā 100 miljoni eiro. Latvijā patlaban saimnieki apdrošina aptuveni 30 procentus no sējumu platības. Lauku saimniekiem un ekspertiem vaicājām, kā vērtējama un cik efektīva ir apdrošināšanas pakalpojuma kā dabas apstākļu radīto naudas zaudējumu kompensēšanas instrumenta izmantošana.

Ivars Šekavs, Kalētu pagasta ZS "Albrekši" saimnieks:

Šis ir pirmais gads, kad apdrošinām sējumus, un esam jau pieteikuši zaudējumu atlīdzību. 19. jūnijā lokāla krusa būtiski papostīja mūsu zirņu sējumus 13 hektāru platībā. Ražas zudumi ir novērtēti 30 procentu apmērā. Savukārt kviešiem 50 hektāru platībā tie novērtēti astoņu procentu apmērā. Izmantojam apdrošinātāja "VH Latvija" pakalpojumus. Pirmajā gadā izvēlējāmies visvienkāršāko polisi. Patlaban saimniecībā gaidām nu jau otro apdrošinātāja vizīti. Redzēsim, cik liela būs maksātā kompensācija. LAD maksāto valsts un ES līdzfinansējumu saņēmām jūlija pēdējā nedēļā. Lēmums par sējumu apdrošināšanu bija pareizs.

