Atbilstoši jaunākajiem "Eurostat" izplatītajiem datiem Eiropas Savienībā 2023. gadā saražoja 1,5 miljardus litru no svaigām vīnogām izgatavotā dzirkstošā vīna, kas esot par 8% mazāk nekā 2022. gadā.
Par šīs ražošanas līderi kļuvusi Itālija ar 638 miljoniem litru, seko Francija ar jau pieticīgākajiem 312 miljoniem litru un Vācija ar 263 miljoniem litru. Tajā pašā gadā ES eksportējusi 600 miljonus litru dzirkstošā vīna uz blokā neietilpstošām valstīm, kas arī esot par 8% mazāk nekā 2022. gadā. Itāļu Prosecco atrodas eksporta galvgalī, aizpildot teju vai pusi dzirkstošā vīna tirgus, tam seko no svaigajām vīnogām izgatavotais dzirkstošais dzēriens – 17%, franču šampanietis – 15%, spāņu kava – 10%.
Ilgstošās lietavas, sausuma periodi, klimata izmaiņu pastiprināšanās un vēl virkne citu faktoru – tas viss var mainīt daudzu produktu garšu, ieskaitot arī dzirkstošos vīnus, vai pat novest līdz to izzušanai. Zināms, ka Itālijā ekstremālie dabas apstākļi un augsnes degradācija izraisa vīnogu ražīguma samazināšanos, tādējādi nopietni apdraudot Prosecco ražošanu, un izteiktās prognozes pauž par šo samazināšanos līdz 20% apjomam.
Spāņu kavu arī apdraud spēcīgie sausuma periodi, no kuriem nopietni cieš neskaitāmi Katalonijas ciemi. Kopumā gan kavas ražotāji saglabā piesardzīgu optimismu, jo paredzams, ka būs izkritis vairāk nokrišņu nekā aizvadītajos trijos gados kopā. Tomēr, arī neskatoties uz to, spāņu lielākie uzņēmumi aicinājuši Spānijas valdību veidot irigācijas sistēmas un citus darbības veidus nolūkā pretoties sagaidāmajiem sausuma periodiem nākotnē.
Savukārt pašas Katalonijas valdība nesen paziņojusi par investīciju plānu 2,3 miljardu eiro apjomā līdz 2040. gadam. Tas ietver arī 200 miljonus eiro vērtas jūras ūdens mīkstināšanas rūpnīcas uzbūvēšanu Kostabravas piekrastē pie Vidusjūras. Tiesa, jau tagad zināms, ka šis plāns neizbēgami prasīšot arī Spānijas valdības finansiālu iesaistīšanos, un par to gan liela optimisma savu reālo neatkarību alkstošajai Katalonijai neesot...
