Šveices bankas UBS sagatavotajā gadskārtējā ziņojumā pausts, ka 2025. gadā tā dēvēto dolāru miljardieru kopskaits palielinājies par 9% jeb gluži konkrēti līdz 2919 personām (pieaugums – 237 personas gadā).
No šiem ļaudīm lielākā daļa jeb 2059 savu mantību sarausuši paši saviem pūliņiem, nevis saņemot to mantojumā.
Tāpat jaunu virsotni sasniedzis arī šo miljardieru kopējās mantības rādītājs – tas palielinājies par 13% un kopumā ir 15,8 triljoni ASV dolāru (aptuveni mazāk par pusi no ASV valsts parāda). Bankas ziņojumā pausts: “Vispārējā tehnoloģiju uzņēmumu un finanšu aktīvu akciju cenu pieauguma fonā kopējais miljardieru kapitāls sasniedzis iepriekš nepieredzētu maksimumu.”
Var arī atgādināt, ka vislielākais miljardieru daudzums fiksēts Amerikas kontinentā – 1052, un no viņiem 924 dzīvo tieši ASV, un viņu tīrais kapitāls no 7,5 triljoniem dolāru izaudzis, kas ir par 15,5% vairāk par iepriekšējā 2024. gada rādītājiem. Āzijas un Klusā okeāna reģionā tagad ir 1036 miljardieri, viņu lokā visvairāk ir ķīniešu (597) un indiešu (188), un viņu visu kopējais kapitāls izaudzis līdz 4,2 triljoniem ASV dolāru.
Rietumeiropā patlaban kopā esot 547 miljardieri, un visvairāk tur ir vāciešu (156) un britu (91), bet visa reģiona miljardieru kopējais kapitāls izaudzis līdz 2,9 triljoniem dolāru, novērtējot kā 6,7% pieaugumu 2025. gada laikā. Tuvajos Austrumos un Āfrikā fiksēts 91 miljardieris, kas ir par 26,4% vairāk nekā pirms gada, un viņu kopējā mantība gada laikā palielinājusies par 34%, sasniedzot 454,4 miljardus ASV dolāru.
