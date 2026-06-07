Par vissenākajām Homo sapiens eksistēšanas liecībām mēdz uzskatīt tās, kas datētas ar aptuveni 300 tūkstošiem gadu tālu vēsturi. Savukārt uzskatāmi apliecinājumi veiktām sekmīgām smadzeņu operācijām un citām pat ļoti sarežģītām ķirurģiskajām manipulācijām sameklējami pirms vismaz 30 tūkstošiem gadu. Tas daudzus pētniekus novedis līdz dažādām teorijām par tā dēvētajām zudušajām senajām civilizācijām, kuru tehnoloģiskās attīstības līmenis bijis pat nesalīdzināmi augstāks par mūsējo...

Senās civilizācijas ne tikai vienkārši būvēja, bet gan radīja īstenus tehniskos šedevrus, kas vēl joprojām pamatīgi pārsteidz mūsdienu speciālistus. Līdz ar to radies daudz pagaidām neatbildamu jautājumu. Piemēram: vai patiešām senie ēģiptieši, šumeri un maiji bija slepeni tādu tehnoloģiju pārvaldītāji, kuri vēlējušies šīs zināšanas noslēpt no nākamajām paaudzēm, vai arī mūsdienu civilizācija pagaidām vēl neprot to visu saskatīt?

Vārdu sakot, šeit patiešām ir uz ko palūkoties, jo dažkārt fiksētās senatnes tehnoloģijas šķiet prātam absolūti neiespējamas, kā arī gluži neviļus rodas vēlme salīdzināt un saprast to, cik lielā mērā tās tomēr spējušas ietekmēt visas mūsdienu tā dēvētās inovācijas jeb jaunieviesumus.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē