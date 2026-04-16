16. aprīlī tiek atzīmēta Pasaules balss diena, kas aicina pievērst uzmanību balss nozīmei mūsu ikdienā un rūpēm par tās veselību.
Balss ne tikai ir saziņas līdzeklis, tā ir arī būtiska mūsu personības un emocionālās izpausmes daļa.
Balss dienas tradīcija aizsākās 1999. gadā Brazīlijā kā Nacionālā balss diena, kad mediķi, logopēdi un dziedāšanas pedagogi apvienojās, lai veicinātu sabiedrības izpratni par balss veselību un tās kopšanu. Iniciatīva guva plašu atsaucību, un drīz vien tā izplatījās arī citās valstīs.
2002. gadā Amerikas Otolaringoloģijas akadēmija oficiāli atzina 16. aprīli par Pasaules balss dienu, piešķirot tai starptautisku nozīmi.
Mūsdienās šajā dienā visā pasaulē tiek rīkoti izglītojoši pasākumi, lekcijas un konsultācijas, kas palīdz cilvēkiem labāk izprast balss darbību, tās traucējumus un profilakses iespējas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem