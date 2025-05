Pirmo reizi plašāka sabiedrība par noslēpumaino projektu SERPO uzzināja 1983. gadā, kad bijušais ASV armijas seržants Ričards Dotijs žurnālistiem pastāstīja par to, kā 60. gadu vidū valdība nodibinājusi kontaktus ar citplanētiešiem no planētas Serpo, uz kuru vēlāk aizceļojuši 12 Zemes cilvēki, no kuriem lielākā daļa pēc 13 gadiem atgriezusies. Iespējams, nav lieki jābrīnās par to, ka jau drīz pēc šā paziņojuma seržants bez pēdām pazuda, un līdz ar to pieteiktās tēmas turpinājums nesekoja. Taču tad pienāca 2005. gads...

Visam pamatā tas pats labi zināmais Rozvelas incidents

2005. gada novembrī atkal uzvirmoja ar noslēpumaino projektu SERPO saistītās kaislības: kāds, kurš uzdevās vienkārši par Anonīmu, sāka tīmeklī izvietot augstākās slepenības pakāpes informāciju, izraisot īstenu furoru. Un tas vēl bija tikai pats sākums, jo faktiski arī šodien vēl nekas nav beidzies.

Bet vispirms skatiens jāpamet mazliet pagātnē, aptuveni uz pagājušā gadsimta vidus daļu, kad 1947. gada jūlijā ASV pavalstī Ņūmeksikā netālu no pilsētas Rozvelas notika leģendārais incidents ar iespējamu citplanētiešu lidaparāta avarēšanu, kas faktiski iegūlis pamatā visai sekojošajai “X-failu” tematikai. ASV valdība gan joprojām turpina kategoriski noliegt, ka tam bijusi jelkāda saistība tieši ar citplanētiešiem, savukārt neatkarīgie pētnieki un itin plašās ufologu aprindas tikpat nenogurstoši turpina atgādināt, ka, pirmkārt, šajā gadījumā runa esot ne tikai par reālu citplanētiešu katastrofu, bet, otrkārt, par to, ka incidentā cietis nevis viens, bet gan divi lidaparāti. Un tieši ar to savu regulāro vēstījumu sēriju iesāka arī Anonīms.