Klāt Līgo laiks, tādēļ ieskatamies senajos ticējumos.
Jāņu vakarā meitas novij vaiņagu un sviež kokā. Ja vaiņags paliek zaros, tad to gadu ir jāprecas, bet, ja nokrīt zemē, tad nē.
Jāņa dienā jālec pāri ugunskuram, tad vasaru neēd odi.
Jāņa naktī zem galvas jāliek vaiņags no trejdeviņiem ziediem, tad sapnī rādās, kas būs uz priekšu.
Ja Jāņu dienā nelīst lietus, būs jauks rudens.
Kad pirmās Jāņa zāles nevīst ātri, tad pirmais siens nekaltīs (līs lietus).
Ja Jāņos līst lietus, tad slapja vasara.
Kad Jāņa rītā bez saules iet uz avotu mazgāties, tad paliek skaists.
Jāņa dienā jālīgo, lai usnes neaugtu tīrumā.
Tur, kur līgotāji Jāņu naktī ejot pār pļavām, augot labāki zāle.
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