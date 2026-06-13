Patlaban pasaulē mainās praktiski viss – ne tikai tā, ka vienu politisko režīmu nomaina citi, un ne tikai veco zagļu un blēžu vietā cietumos jāsāk sēdēt jaunās paaudzes zagļiem un blēžiem, bet krasi mainās arī klimats, dažādi patogēni un kopumā visa cilvēku rīcība sākusi ļoti nopietni apdraudēt dažādu citu sugu eksistenci.

Tas attiecināms arī uz dažādām sabiedrībā ierastām lietām: sākot ar gleznām vislepnākajos muzejos līdz šokolādes tāfelītēm, siera šķirnēm un vīnam. Izrādās, pat šķietami ierastā bišu sanēšana skaistajās vasaras dienās jau drīz var kļūt par viegli aizmirstamu vēstures palieku...

Gleznas: sēnīšu apdraudējums

Cilvēkus, kuri joprojām jūtas pārliecināti, ka mūsdienu muzeji ir tā vieta, kur gleznas var pilnībā droši glabāties gadsimtiem ilgi, var pietiekami labi saprast. Taču, izrādās, itin nemaz nav izslēdzams variants, ka, piemēram, kāda Leonardo da Vinči vai Ivana Aivazovska glezna tieši acu priekšā strauji pārtop trupekšņu kaudzītē. Tas patiešām ir gluži reāls iespējamais scenārijs, jo pastāv apdraudējums, kādu spēj sarūpēt mikroskopiskas sēnītes, kas visā pasaulē savairojušās neticami lielā daudzumā. Šīs sēnītes pārtiek no gleznu pamatā (audums, papīrs) esošās celulozes un krāsu saistvielām (eļļas, kazeīns).

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