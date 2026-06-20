Šodien ir daudz tādu domu un ideju, kas faktiski ir dziļa vakardiena – gan pasaules sociālpolitiskā iekārtojuma uzturēšanas ziņā, gan tostarp arī zinātnē un tehikā. Savulaik lieliskais Žils Verns centās pasauli pārsteigt ar sava dēku romāna varoņa solījumu apceļot apkārt zemeslodei 80 dienās, taču mūsdienās japāņu zinātnieki un inženieri apsolījuši, ka jau 2030. gadā iespēs pasažierus no Tokijas jebkurā punktā nogādāt ne ilgāk kā 60 minūšu laikā! Pētnieki uzsvēruši: šajā gadījumā neticami lielā “piegādes” ātruma noslēpums ir tas, ka lidojums notiks caur kosmosu.

Kas īsti zināms par šo projektu?

Ar šo skaļo paziņojumu klajā nākuši japāņu tūrisma aģentūras Nippon Travel Agency un tā dēvētā jaunuzņēmuma Innovative Space Carrier pārstāvji. Zināmas arī tāda lidojuma izmaksas: 657 tūkstoši ASV dolāru, un šeit ieteikts uzreiz neizplūst kvēlā sašutumā. Proti, ļaudis, kuri mēdz lidot ar privātajām tālo maršrutu lidmašīnām (Gulfstream G700 vai Bombardier Global 7500), jau tagad par vienu tādu lidojumu maksā 200–300 tūkstošus. Līdz ar to viss sanāk vienkārši: samaksā tikai divreiz vairāk, bet galamērķī caur kosmosu nonāc nesalīdzināmi ātrāk. Mūsdienu pasaulē, kur cilvēku posts un nesamērīgi liela bagātība pieaug neadekvāti straujos tempos, šādi klienti gluži noteikti atradīsies.

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