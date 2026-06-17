Amerikāniete Vanesa Džonsone izlēma klonēt savu nomirušo suni šicu, vārdā Olivers. Kādā brīdī viņa bija atskārtusi, ka pēc sava mīluļa aiziešanas vairs nespēj ne lāgā pastrādāt, ne naktīs normāli gulēt, tāpēc uzmeklēja visu pieejamo informāciju par dzīvnieku klonēšanu.
Tajā momentā viņai doma par iespēju, ka Olivera daļiņa varētu turpināt dzīvot viņas tuvumā, šķitusi gluži kā glābšanas riņķis slīcējam. Var arī piebilst, ka pasākums nebija no lētajiem – Vanesai nācās šķirties no 50 tūkstošiem ASV dolāru! Bet pēc tā, kad bija pagājis gandrīz gads, viņa tomēr sapratusi, ka tas nav Olivers, kas pie viņas atgriezies – varbūt tā patiešām arī ir daļiņa no viņa, bet ne viņš pats. Jau drīz pēc tā, kad klonēto sunīti, kas nodēvēts par Oliju, atvedusi mājās, Vanesa acumirklī sākusi izjust ļoti pretrunīgas jūtas. Pieņemot lēmumu par klonēšanu, viņa atradusies nepārvarami dziļās skumjās, tāpēc nav padomājusi par sekām. Tagad viņai nobriedusi jauna dilemma: ko darīt ar tomēr nevēlamo klonu? Laikam būtu bijis labāk kaut ko paņemt no dzīvnieku patversmes...
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