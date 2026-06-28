Ievērojamais 1934. gadā Odesā dzimušais ebreju izcelsmes krievpadomju satīriķis Mihails Žvaņeckis sākotnēji kļuva pazīstams ar to, ka viņa humoreskas savos priekšnesumos iekļāva jau Josifa Staļina apjūsmotais Arkādijs Raikins. Žvaņeckis nomira 2020. gadā un, kā nesen noskaidrojies, atstājis salīdzinoši nesliktu mantojumu, par kuru turpina nenorimt viņa itin prāvais pēcnācēju un tuvinieku loks.

Vēstīts, ka Žvaņecka mantības pamatu veidojot nekustamais īpašums, un tas ir: 250 kvadrātmetru liels dzīvoklis Maskavas centrā, kur patlaban mitinoties viņa jaunākais dēls Dmitrijs un kura vērtība esot 300 miljoni rubļu jeb aptuveni 3,2 miljoni eiro; ārpilsētas villa Gribovas ciematā netālu no Maskavas ar trim hektāriem zemes un mājas kopējo platību 540 kvadrātmetri, kas novērtēta ar aptuveni 1,5 miljoniem eiro; vēl viena māja netālu no Troickas ar tūkstoti kvadrātmetru zemes aptuveni 300 tūkstošu eiro vērtībā. Tāpat viņam piederējusi arī māja dzimtajā Odesā, kā arī atbilstoši dažu avotu ziņotajam vairāki īpašumi ASV, par kuriem gan nekas sīkāk nav vēstīts.

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