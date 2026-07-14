Pārliecinoši lielākajam vairākumam cilvēku tā dēvētie finanšu tirgi šķiet absolūti haotiski: uzņēmumu iziešana biržā, akcijas, obligācijas, derivatīvi, augšupeja un lejupslīde, vērši un lāči. Pasaules ekonomika allaž šķiet maksimāli sarežģīta, lai vispār spētu pakļauties kaut kādiem likumiem, izņemot tikai apstākļu sakritību. Taču manīgākie prāti un tostarp arī zinātnes ļaudis nepārejoši meklējuši un centušies pierādīt, ka tur tomēr pastāv gluži noteikts universālums.
Pavisam nesen japāņu fiziķi Juki Sato un Kijesi Kanadzava nākuši klajā ar pierādījumu tā dēvētajam kvadrātsaknes likumam saistībā ar cenu iedarbību uz Tokijas fondu biržas datiem.
Šis kvadrātsaknes likums izskaidro to, cik lielā mērā mainīsies akciju cena pēc liela darījuma, un atbilstoši tam ir tā: cenas iedarbība pieaug proporcionāli pārdoto vai nopirkto akciju kvadrātsaknei. Proti, tajā gadījumā, ja, lielam investoram iegādājoties 100 akcijas, to cena palielinās par 15 procentiem, tad nolūkā sasniegt akciju cenas palielināšanos par 30% tam pašam investoram nāksies iegādāties nevis 200, bet gan jau 400 akcijas. Lai cenas ietekmi palielinātu divas reizes, jau nāksies nopirkt četras reizes vairāk akciju. Un tā tālāk.
Līdz šā pētījuma rezultātu publicēšanai tirgus dalībnieki zināja par atkarību no kvadrātsaknes, taču nebija gluži skaidrs, vai tā ir universāla vai arī mainās atkarībā no akcijas vai tirgotāja. Pētījuma autori izanalizēja visus pieteikumus, darījumus un to atcelšanu Tokijas fondu biržā atbilstoši katram tirdzniecības rēķinam laikā no 2012. līdz 2019. gadam. Rezultāts apliecināja, ka visām akcijām un visiem tirgotājiem cenas ietekme bijusi pakļauta kvadrātsaknes likumam un nav bijusi atkarīga no tirgojamā aktīva parametriem. Vismaz saistībā ar Tokijas biržu.
Var piebilst, ka šis pētījums ir daļa no jaunās zinātnes ekonofizikas, kas ekonomisko datu analīzē pielieto fizikas metodes. Vistuvāk tā ir sarežģīto sistēmu fizikai: pasaules finanšu sistēma ir patālu no termodinamiskā līdzsvara, tomēr tā nav pilnībā haotiska. Cilvēki pieraduši pie universāliem dabas likumiem, piemēram, gravitācijas vai termodinamikas likumiem, taču tik precīza likuma fiksēšana cilvēku rīcībai tomēr ir ļoti liels retums. Katrā ziņā šis pētījums apliecināja: kaut arī atsevišķi tirgotāji var būt pilnībā iepriekš neparedzami, kopumā viss tirgus darbojas līdzīgi fiziskai sistēmai.
Pētnieki pauduši, ka kvadrātsaknes likuma pierādījums, kas balstīts lielā empīrisko datu masīvā, palīdzēs investoriem ar mazāku risku plānot darījumus, savukārt regulētāji varēs labāk novērtēt tirgus stabilitāti lielo tirdzniecības darījumu laikā.
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