Izdevums "The Times" vēstīja, ka Britānijā sākusies jaunu, tikai baltajiem iedzīvotājiem paredzētu apmetņu būvēšana. Šī iniciatīva ziedojumu veidā jau savākusi aptuveni 160 tūkstošus sterliņu mārciņu, un pirmo divu tādu objektu būvēšana sākusies Velsā. Paredzēts jau tuvākajā laikā šādu darbību izvērst visā Britānijā.
Kustības līderis Saimons Birkets vēstījis par nodomu šādas apmetnes izveidot katrā Britānijas grāfistē, savas idejas pilnvērtīgai realizēšanai piesaistot vismaz miljonu sterliņu mārciņu. Šo ideju Birkets nodēvējis par “alternatīvu tumsai” un savos komentāros vilcis paralēles ar balto iedzīvotāju kopienām Dienvidāfrikā, nometnēm ASV pavalstī Ārkanzasā un kustības “Brīvā Zviedrija” grupām, uzsverot nepieciešamību attīstīt pašiem savus biznesus un institūcijas.
Patlaban britu varas iestādes nav sniegušas savus oficiālos komentārus saistībā ar šīs organizācijas darbību. Tostarp projekta tīmekļa vietnē nav norādīts, ka šīs apmetnes būs slēgtas citu rasu pārstāvjiem, bet galvenokārt akcentēta pretdarbība postošajai globalizācijai un par nepieciešamību atgriezties pie dabiskajām vērtībām. Uzsvērts arī tas, ka tiem, kuri vēlēsies pievienoties šai iniciatīvai, būs jāpieslienas nacionālisma idejai un jāievēro konkrēti noteikumi.
Un vēl The Times vēstīts, ka patlaban Anglijas un Velsas cietumos atrodas rekordliels skaits ieslodzīto migrantu, kas notiesāti par dažādiem dzimumnoziegumiem, un tas esot par 10% vairāk nekā iepriekšējā gadā...
Par projektu pirmoreiz plašāk tika ziņots jau 2025. gada vasarā.
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