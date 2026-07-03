Kārtējo triecienu no ķīniešiem pa savu vēl gluži nesen tik lielo pašapziņu saņēmuši ASV militāristi. Izrādās, zemo orbitālo pavadoņu sistēma Starlink, kuru ASV un NATO spēki plaši un sekmīgi izmanto militāriem nolūkiem, vairs nav tik neaizvietojama un neievainojama, kā bija vēl gluži nesen. Pasaules plašsaziņas līdzekļi izplatījuši informāciju, kas vēstī par ķīniešu jaunizgudroto ieroci: tas darbojas atbilstoši jauniem fiziskajiem principiem un spēj pilnībā paralizēt Starlink darbību...
Ķīniešu pētnieki no Siaņas Kodoltehnoloģiju institūta nesen nodemonstrējuši pasaulē pirmo mikroviļņu ieroci TPG1000Cs, kura jauda ir 20 GW. Uzsvērts, ka ierīce TPG1000Cs spēj ģenerēt augstas enerģijas impulsus vienas minūtes laikā, un tas pilnībā var izsist no ierindas jebkuru pavadoni zemajā orbītā. Turklāt šīs ierīces gabarīti ir visnotaļ kompakti: tā sver piecas tonnas un ir četrus metrus gara, un tas ļauj to izvietot kravas automašīnās, uz kara kuģiem, lidmašīnās un pat uz kosmiskajiem pavadoņiem.
Kopā ar zupu var uzvārīt arī ienaidnieka objektus
Superaugstās frekvences jeb ultraīsviļņus jau sen izmanto sakariem, radiolokācijai, medicīnā un zinātniskajos pētījumos, taču ar mikroviļņu palīdzību var ne tikai konstatēt objekta atrašanās vietu, bet arī veikt uz to noteiktu termisko iedarbību, turklāt līdz pat tā sagraušanai. Piemēram, ja iedarbojas uz dzīvu organismu, var izraisīt tā bojājumus un iznīcināšanu. Bet, iedarbojoties uz elektroniskajām ierīcēm, var izraisīt elementu kušanu un sagrūšanu. Tieši tas tad arī ir pamatā jaunā tipa mikroviļņu ierocim, kurā izmantotas superaugstās frekvences robežās no 300 megaherciem līdz 300 gigaherciem vai no viena metra līdz vienam milimetram.