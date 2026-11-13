Plaša, jēla brūce uz aļņa muguras – tieši šāds skats redzams vairākās fotogrāfijās, ko mednieki gadu gaitā iesūtījuši žurnāla Medības redakcijai. Kas to izraisījis – ādas slimība, trauma vai plēsēja uzbrukums? Pēc attēla vien arī Pārtikas un veterinārā dienesta speciālistiem precīzu cēloni noteikt ir grūti.
Žurnāla Medības redakcija jau vairākus gadus ik pa laikam saņem mednieku fotogrāfijas ar aļņiem, kam uz muguras trūkst apmatojuma vai redzama plaša, jēla brūce. Vai tā ir ādas slimība, trauma vai plēsēja uzbrukuma sekas? Arī Pārtikas un veterinārā dienesta speciālistiem no fotogrāfijas vien precīzu cēloni noteikt ir grūti.