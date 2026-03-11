Lai arī sniegs vēl daudzviet klāj laukus, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) jau saplānojusi tehniskās apskates izbraukuma grafiku traktortehnikai visā Latvijā un aicina saimniekus ieplānot laiku tās veikšanai.
Atsākoties aktīvai lauku darbu sezonai, ekspluatācijai drošu un atbilstību izgatavotāja noteiktajam tehniskajam stāvoklim apliecina tikai derīga VTUA izsniegta uzlīme vai talons.
Izbraukuma grafika vietā var ierasties jebkura traktortehnikas vienība tehniskās apskates veikšanai. Traktortehnikai un tās piekabēm veikt ikgadējo valsts tehnisko apskati iespējams ne tikai plānotā izbraukuma grafika laikā, bet arī individuāli, pirms tam sazinoties ar tehnikas atrašanās vietai tuvāko VTUA klientu apkalpošanas vietu.
Tehniskā apskate jāveic arī lauksaimniecības pašgājējmašīnām, ekskavatoriem, iekrāvējiem, sedlu sēžas un blakussēžas lauksaimniecības un mežsaimniecības visurgājējiem jeb kvadricikliem u.c.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un OCTA polisei. Tehniskajai apskatei pieteikt iespējams arī attālināti vienotajā zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē.
VTUA atgādina – pārbaudei savlaikus jāpiesaka arī augu aizsardzības līdzekļu lietošanas (AAL) iekārtas. Tāpat kā tehniskā apskate traktortehnikai, arī AAL iekārtas pārbaudes tiek veiktas visā Latvijas teritorijā. Sīkāka informācija: www.vtua.gov.lv/lv/traktortehnikas-tehniskas-apskates.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem