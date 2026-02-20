Līnijā ir pieci modeļi: Axion 9.325, 9.360, 9.390, 9.420 un 9.450, kuru jauda ir no 330 līdz 450 ZS. Axion 9.360 un 9.450 pieejami arī Terra Trac versijā.
Jaunie traktori ir aprīkoti ar sešcilindru Cursor 9 dzinēju, kas attīsta jaudu no 330 līdz 450 ZS, ar Auto Droop funkciju optimizētai veiktspējai un degvielas ekonomijai. Lielāka degvielas tvertne (līdz 860 litriem Terra Trac modelim) nodrošina ilgāku darba laiku bez degvielas uzpildes, savukārt saderība ar hidrogenētām eļļām samazina CO2 emisijas.
Inovatīvā automātiskā slodzes prognozēšanas sistēma optimizē dzinēja un transmisijas veiktspēju, ietaupot degvielu.
Axion 9 ir aprīkots arī ar automātisko piekabes bremzi, lai uzlabotu drošību. Hidrauliskā sistēma nodrošina plūsmas ātrumu līdz 370 l/min, ļaujot pieslēgt līdz astoņām hidrauliskajām ķēdēm. Celtspēja sasniedz 13 tonnu aizmugurē un 6,5 tonnas priekšpusē, kas ļauj pārvietot smagu tehniku. Maksimālais svars ir 20 000 kg riteņu modeļiem un 22 000 kg Terra Trac modelim.
Cebis connect sistēma ar GPS pilotu un skārienekrāniem vienkāršo vadību un automatizāciju, attēlojot būtisku informāciju par mašīnu.
Atjauninātā Cmatic nepārtraukti mainīgā transmisija nodrošina nemanāmu pārslēgšanos starp vadības režīmiem. Axion 9 ir aprīkots ar adaptīvo transmisijas vadību un Cemos sistēmu optimizētai darbībai.
Jaunajiem traktoriem ir plašāka un ērtāka kabīne ar moderniem sēdekļiem un lielisku skaņas izolāciju. Trīs kameras nodrošina darbības uzraudzību, un LED apgaismojums uzlabo redzamību. Auto RefLine funkcija automātiski koriģē lauka celiņus.
Claas connect ļauj pārvaldīt pasūtījumus un saņemt informāciju par mašīnas stāvokli reāllaikā.
No 2026. gada traktori atbalstīs automatizētu darbību, izmantojot AgXeed VCU, ļaujot lietotājiem importēt lauka datus un uzsākt uzdevumus no planšetdatora. Pēc uzdevuma pabeigšanas dati tiek saglabāti analīzei.
Pagarināti dzinēja apkopes intervāli un centralizēta eļļošanas sistēma vienkāršo apkopi un samazina izmaksas. Maxi Care Focus un Maxi Care Protect programmas piedāvā garantiju līdz astoņiem gadiem vai 8000 stundu.
