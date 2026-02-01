Vidzemes un Latgales lielākais graudu kooperatīvs "VAKS" iegādājies jaunu elektriskās piedziņas lokomotīvi, kas aizstās līdzšinējo dīzeļlokomotīvi, pilnībā likvidējot tiešās emisijas, ko radīja esošā tehnika.
Tā būtiski uzlabos drošību, samazinās trokšņu līmeni un paaugstinās gaisa kvalitāti darba vidē. Projekta realizēšanai piesaistīts AS Swedbank aizdevums vairāk nekā 500 tūkstošu eiro apmērā un LAD līdzfinansējums.
Kooperatīva valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons norāda: "Šī investīcija atbilst ilgtspējas prasībām un ES kritērijiem transporta elektrifikācijas un emisiju samazināšanas jomā. Projekts sniedz tiešu, mērāmu CO2 izmešu samazinājumu un uzlabo uzņēmuma darbības ilgtspēju, efektivitāti un reputāciju. Mēs speram būtisku soli pretī videi draudzīgākai un modernākai infrastruktūrai, kas ļaus īstenot pārvadājumus ar augstāku precizitāti, zemākām ekspluatācijas izmaksām un lielāku drošību mūsu darbiniekiem un partneriem."
Kooperatīvs darbojas kopš 1999. gada, un tā darbības galvenie mērķi ir sniegt biedriem pakalpojumus lauksaimniecības produktu ražošanā - nodrošināt graudu pirmapstrādi, graudu iepirkšanu un tirdzniecību, palīdzēt sagādāt graudaugu un zālāju sēklas, augu aizsardzības līdzekļus, minerālmēslus, kā arī nodarboties ar lauksaimniecības tehnikas tirdzniecību un apkopi un piedāvāt agronomu konsultācijas.
"VAKS" pēc apgrozījuma ir otrs lielākais graudu kooperatīvs Latvijā, kas apvieno vairāk nekā 620 saimniecību Vidzemē un Latgalē. Kooperatīva pārziņā ir objekti Varakļānos, Gulbenē, Matīšos, Jelgavā, Viļānos un Valmierā.
Kooperatīva pamatdarbība ir palīgdarbības pēc graudaugu novākšanas (pirmapstrāde, uzglabāšana un loģistika), graudaugu realizācija un lauksaimniecībai nepieciešamo izejvielu un tehnikas tirdzniecība, kā arī citu biedriem nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšana.
