Rīga, 30. janv., LETA. Februāra vidū Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) lopkopības nodaļa Jelgavā rīkos semināru "Skābbarība praksē: realitāte, kvalitāte, produktivitāte un dzīvnieku veselība", kurā lauksaimnieki varēs paaugstināt kvalifikāciju, informē LLKC pārstāvji.
Seminārā lauksaimnieki iegūs piecas kvalifikācijas celšanas stundas paaugstinātas labturības prasību un emisijas mazinošās lopkopības atbalstam,
kā arī zināšanas par tendencēm un risinājumiem skābbarības kvalitātes uzlabošanai un lopkopības efektivitātes paaugstināšanai.
LLKC skaidro, ka dalībniekiem būs iespēja gūt praktiskas zināšanas no pieredzējušiem vietējiem un starptautiskiem lektoriem, tostarp par stabilas totāli maisītās barības kvalitātes nodrošināšanu uz barības galda un risinājumiem situācijās, kad jāstrādā ar zemākas kvalitātes skābbarību. Lektori runās arī par ilgtspējīgu un klimatam draudzīgu lopkopību.
Seminārā aicināti piedalīties lopkopības saimniecību pārstāvji, nozares profesionāļi, pētnieki un konsultanti.
Pasākuma laikā godinās arī "Skābbarības konkursa 2025" uzvarētājus.
Seminārs notiks 2026. gada 12. februārī plkst. 10 AS "Latvijas valsts meži" Zemgales reģiona klientu centrā, Loka maģistrālē 2M, Jelgavā.
Pasākums organizēts Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla pasākumu ietvaros.
