Franču ražotājs Chevance, kas nesen svinēja savu 60. gadadienu, atklājis jaunu Optima pašizgāzēju puspiekabju līniju, kas aizstās First, Farmer un Welter sēriju.
Optima pašizgāzēju puspiekabes ar monokoka dizainu paredzētas intensīvai lietošanai lauksaimniecībā. Tās izgatavotas no zviedru Domex un Strenx tērauda. Līnijā iekļauti 10 modeļi ar pilnu masu no 18 līdz 32 tonnām un virsbūves tilpumu no 15 līdz 52 m3. Optima līnijai ir pastiprināta konstrukcija, un to var aprīkot ar dažādām opcijām, arī hidrauliskiem pagarinājumiem un elektroniski vadāmu asi.
Pašlaik trīs no 10 modeļiem spēj sasniegt ātrumu līdz 30 km/h ar pilnu masu 18, 22 un 24 tonnas un virsbūves tilpumu no 15 līdz 33 m3 ar pagarinājumiem.
Četri modeļi ir aprīkoti ar tandēma asi, kas spēj sasniegt ātrumu 40 km/h (pilna masa 24, 25, 29 un 30 tonnas, tilpums no 19 līdz 41 m3 ar pagarinājumiem).
Vēl trīs trīsasu modeļi ir aprīkoti ar tandēma asi, kas spēj sasniegt ātrumu 40 km/h (pilna masa 32 tonnas, virsbūves tilpums 27–52 m3 ar pagarinājumiem).
Divasu modeļiem ir divas virsbūves augstuma iespējas – 1,2 un 1,5 metri, savukārt trīsasu modeļiem puspiekabju bortu augstums ir 1,5 vai 1,8 metri. Visi modeļi ir aprīkoti ar divu kontūru pneimatisko bremžu sistēmu.
