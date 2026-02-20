No šodienas līdz 20. martam Lauku atbalsta dienests (LAD) sāk projektu pieteikumu pieņemšanu vairākiem atbalsta pasākumiem lauku saimniecību attīstībai.
Pieteikumus pieņems trīs pasākumos:
"Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās konkurētspējai", kura mērķis atbalstīt mazās un vidējās lauku saimniecības, lai uzlabotu to saimnieciskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicinātu kooperācijas attīstību.
Atbalstam var pieteikties lauku saimniecības, to skaitā lauksaimniecības nozares zinātniskās institūcijas, kuras veic lauksaimniecisko darbību. Trešās kārtas publiskais finansējums:
- mazajām lauku saimniecībām 16,7 miljoni eiro;
- vidējām lauku saimniecībām 18,4 miljoni eiro.
"Atbalsts ieguldījumiem SEG un amonjaka emisijas samazinošajiem pasākumiem un klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanās pasākumu īstenošanai lauku saimniecībās". Pasākuma mērķis – veicināt lauksaimnieku ieguldījumus klimata pārmaiņu mazināšanā un pielāgošanā, īpaši dārzkopībā, sekmējot pāreju uz ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi un samazinot nozares ietekmi uz vidi. Kopējais pieejamais finansējums ir 17,4 miljoni eiro.
"Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības dzīvnieku labturības uzlabošanai un biodrošības pasākumu īstenošanai" – mērķis ir uzlabot dzīvnieku labturību un veselību novietnēs, samazināt antibiotiku lietošanu un stiprināt biodrošību. Kopējais pieejamais finansējums ir 7,6 miljoni eiro.
"Atbalsts ieguldījumiem AER izmantošanai vai energoefektivitātes palielināšanai" – mērķis ir atbalstīt lauksaimnieku ieguldījumus atjaunīgās enerģijas izmantošanā pašpatēriņam un energoefektivitātes uzlabošanā. Kopējais pieejamais finansējums ir 9,5 miljoni eiro, kas sadalīts: ieguldījumiem energoefektivitātē – 4,7 miljoni eiro; ieguldījumiem atjaunīgās enerģijas ražošanā – 4,7 miljoni eiro. Atbalstu nevar saņemt juridiskas personas, kas pārstrādā lauksaimniecības produktus ārpus ES Līguma I pielikumā minētajiem produktiem.
Savukārt no 20. februāra līdz 20. jūlijam var iesniegt pieteikumus atbalsta pasākumā (intervencē) preventīvajiem ieguldījumiem, kur mērķis ir aizsargāt kultūraugus vai lauksaimniecības dzīvniekus pret lielajiem plēsējiem un mazinātu savvaļas dzīvnieku bojāeju. Kopējais pieejamais finansējums ir 493 tūkstoši eiro.
Visu projektu pieteikumi jāiesniedz Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Nosacījumi un projekta iesnieguma veidlapas paraugs pieejami tīmekļvietnē: www.lad.gov.lv, sadaļā "Atbalsta veidi" – "Projekti un investīcijas".
