Kāda materiāla (stikla, plēves, polikarbonāta) neapkurināmā siltumnīcā būs mazāka temperatūras starpība dienas un nakts laikā? Kā siltumnīca ar plēvi divās kārtās atšķiras no polikarbonāta siltumnīcas? Jautā Uldis Talsu novadā. Konsultē uzņēmuma SIA "Saules Koks" īpašnieks Edgars Karols. 

Lai arī pēdējos gados lielu popularitāti guvušas polikarbonāta siltumnīcas, plēves augu māja dārza entuziastu vidū nav zaudējusi pozīciju. Ja plēvi ieklāj divās kārtās, mikroklimats līdzinās polikarbonāta siltumnīcām.

Siltumnīcas izmērs un novietojums

Parasti 2–4 cilvēku ģimenei pietiek ar 12–18 m2 (3 x 4 vai 3 x 6 m) lielu siltumnīcu. Ja ar ražu dalās ar citiem, piemēram, pārdodot nelielā tirdziņā, izvēlas 27 m2 (3 x 9 m) līdz 45 m2 (5 x 9 m) lielu siltumnīcu. Iegaumē, ka mazākās siltumnīcās gaiss uzsilst un atdziest straujāk nekā lielākās.

