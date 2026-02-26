Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) kopsapulcē ceturtdien apstiprināja organizācijas budžetu 2026. gadam 501 128 eiro apmērā.
Pērn organizācijas budžets bija 398 398 eiro.
Šogad budžetā 241 700 eiro veidos valsts atbalsts, 20 000 eiro - organizācijas biedru naudas iemaksas, 66 449 eiro - līdzekļi no rezerves fonda, 49 985 eiro paredzēti emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) projektam, 109 277 eiro - Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Šveices izglītības sistēmas ieviešanas pilotprojektam un 61 937 eiro - no Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta profesionālajai izglītībai.
LOSP valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis sēdē norādīja, ka EKII projektam izdevumi ir 55 615 eiro, kas ir vairāk nekā paredzētais finansējums un ko segs līdzfinansējums no biedru naudas iemaksām.
Tāpat Gūtmanis paredz, ka VIAA Šveices projektam izdevumi un ieņēmumi var pieaugt.
Vienlaikus Gūtmanis uzsvēra, ka kopējie ieņēmumi 2026. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieauguši par gandrīz 100 000 eiro.
Savukārt šī gada izdevumi aprēķināti 440 309 eiro apmērā.
Tostarp 9935 eiro paredzēti biroja izdevumiem tiešās darbības nodrošināšanai, 125 000 eiro - darba samaksai, 5300 eiro - grāmatvedības pakalpojumiem, 5000 eiro - telpu īrei, 2000 eiro - komandējuma izmaksām, 52 132 eiro - Eiropas lauksaimniecības un lauksaimniecības kooperatīvu organizācijas "Copa-Cogeca" biedru naudām, 2333 eiro - Eiropas Piena padomes biedru naudām, 40 000 eiro - atbalstam nozaru organizācijām un reģionālajām apvienībām.
LOSP ir biedrība, kas apvieno vairāk nekā 50 valsts mēroga ražotāju un pārstrādātāju nevalstiskās organizācijas, kas aptver visu Latvijas teritoriju un visus ražošanas sektorus. Organizācija formulē vienotu lauksaimnieku viedokli ražotāju interešu aizstāvībai un tālākām sarunām ar valsts pārvaldes institūcijām, kā arī citiem sadarbības partneriem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu