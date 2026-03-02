Francijas uzņēmums "Agrisem" izstrādājis uzkarināmo 'Smartplow Combi' augsnes apstrādes agregāta versiju kombinētajiem arkliem.
Jaunā agregāta saliekamais platums ir 4,5, 5 un 6 metri, un tas piedāvā dažādas darba instrumentu un vērstuvju konfigurācijas, to skaitā hidrauliskās Non-Stop vērstuves darba dziļumam līdz 25 cm un rugāju pacelšanas instrumentus (līdz 35 cm).
Ar 9 tonnu celtspēju aizmugurējā uzkare ļauj izmantot rotējošās ecēšas vai kultivatoru.
Augsnes apstrādes agregātu var kombinēt arī ar piekabināmu sējmašīnu vienlaicīgai augsnes apstrādei un sēšanai. Mēslojuma teknes nodrošina dziļu irdināšanu un mērķtiecīgu mēslojuma iestrādi ar 50 vai 75 cm intervālu.
Hidrauliski regulējami stūres riteņi uzlabo dziļuma kontroli un ļauj ierīcei darboties neatkarīgi.
