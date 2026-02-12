Tuvojoties jaunajai sezonai, sniedzam ieskatu lauka pupu sēklu piedāvājumā.

'Lielplatone' (PPC, SPC)*

Vidēji vēla šķirne, garums vidēji 150 cm. Pupas ir iecienītas lielā proteīna daudzuma dēļ – 30–32%. Iespējama audzēšana arī bioloģiskajās saimniecībās.

'Lynx' (AC)

Lauka pupu šķirne ar augstu ražas potenciālu un labu graudu kvalitāti. Veģetācijas periods – 112 dienu. Agrs sējas laiks. Augu augstums vidējs – 108–130 cm, laba noturība pret veldrēšanos. Daudz olbaltumvielu. Izceļas ar īpaši labu izturību pret miltrasu. Piemērota pārtikai. 1000 graudu masa vidēji 460–465 g. Ļoti laba izturība pret pāksteņu ātrāku atvēršanos un izbiršanu. Ļoti ražīga. Saaten Union GmbH.

 

