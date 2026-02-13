Ziemas sezona piena lopkopībā reti atnes pārsteigumus – lielākoties tā vienkārši izgaismo to, kas saimniecībā jau iepriekš bijis nepilnīgs. Kļūst redzams, cik pamatoti bijuši pieņemtie lēmumi par lopbarības sagatavošanu, barības devu plānošanu un izmaksu kontroli. Piena pašizmaksa ziemas sezonā nepalielinās pēkšņi – tā pieaug pakāpeniski, bieži vien paliekot nepamanīta līdz brīdim, kad izslaukums vairs nesedz cerēto.

Strādājot ar piena lopkopības saimniecībām, redzams, ka ziemā problēmas visbiežāk netiek saistītas ar barību kā galveno izmaksu posteni, bet ar atsevišķām sekām: izslaukuma samazinājumu, sliktāku barības uzņemšanu (sausnas sagremojamību), govju kondīcijas pasliktināšanos vai pieaugošiem veterinārajiem izdevumiem. 

Taču gandrīz vienmēr šo problēmu sakne meklējama barības kvalitātē un tās atbilstībā konkrētajai sezonai.

