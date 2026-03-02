Pēdējos gados notikušās un aizvien notiekošās būtiskās izmaiņas gaļas tirgū, kā arī sadarbību ar gaļas ražotājiem un nākotnes ieceres komentē Latvijā vislielākā gaļas pārstrādes uzņēmuma SIA "Cēsu gaļas kombināts" valdes priekšsēdētāja un līdzīpašniece Ieva Piteronoka-Krišāne.

Pērn liemeņu un dzīvu liellopu iepirkuma cena Latvijā sasniedza rekordaugstu līmeni un arī patlaban turas tuvu virsotnei. Kādu cenu paredzat nākotnē?

Nošķirto teļu segmentā pašlaik vērojama tirgus dalībnieku gatavība maksāt pat līdz septiņiem eiro par dzīvsvara kilogramu. Savus lēmumus viņi balsta pārliecībā, ka pēc 10–12 mēnešiem nobaroto dzīvnieku realizācijas cenas būs augstākas nekā patlaban. Šodienas cenas atspoguļo nākotnes vīziju.

Laikā no 2024. gada septembra līdz decembrim pieredzējām ko nebijušu, pat bezprecedenta situāciju, kad cena liellopa kautķermenim pieauga, nevis notika cenas lejupslīde, kā ierasts rudeņos. 2025. gada vasarā cena stabilizējās, savukārt raksturīgi rudenim tā ierasti samazinājās. Tādējādi aizvadītais gads cenas dinamikai bija diezgan paredzams, jo cena mazinās, palielinoties piedāvājumam, kad rudenī pieaug liellopu skaits, kas ienāk Eiropas kautuvēs.

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē