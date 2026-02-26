Pagājušā gada novembrī noslēdzās Zemkopības ministrijas pasūtīts pētījums "Latvijā plašāk audzēto lauka dārzeņu mēslošanas optimizācija ilgtspējīgu tehnoloģiju nodrošināšanai", ko īstenoja Dārzkopības institūta pētnieces Līga Lepse, Solvita Zeipiņa un šā raksta autore.
Projekts sākās 2021. gadā, un tā gaita jau vairākkārt atspoguļota Agro Topā. Tagad, kad projektā iegūtie dati ir apkopoti un ministrijai sniegtas rekomendācijas, ir pienācis laiks ar tām iepazīstināt arī dārzeņu audzētājus.
Projektā kopumā piedalījās 10 dārzeņu audzēšanas saimniecības – bioloģiskās un integrētās, paraugus ņēma arī no Dārzkopības institūta pētījumu lauka Pūrē. Augsni analizēja pirms dārzeņu sējas vai stādīšanas, vasaras vidū un rudenī ražas vākšanas laikā. Pašus augus – to produktīvās un neproduktīvās daļas – analizēja, lai noteiktu barības elementu iznesas un ražas veidošanai nepieciešamo barības elementu daudzumu. Tāpat aprēķināja atsevišķo makroelementu izmantošanas koeficientus, kuri parādīja, ka galviņkāposti, burkāni, galda bietes un sīpoli tiem pieejamo kāliju un fosforu iemanto tikai par 15–30%. Tātad – šo mēslošanas līdzekļu devas iespējams samazināt (un ietaupīt naudu), nezaudējot ražu. Analizējot izlietoto mēslošanas līdzekļu daudzumu un iegūtās ražas lielumu, ir skaidrs, ka ļoti daudzos gadījumos visaugstākās ražas tika sasniegtas ar salīdzinoši nelielām mēslojuma devām. Nenoliedzami lielu lomu spēlē katra lauka augsnes sastāvs un barības elementu saturs augsnē, tieši tāpēc pētījumā tika skatīts kopējais augiem pieejamais katra barības elementa daudzums – no augsnes un iedotā mēslojuma.