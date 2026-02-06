Partly cloudy -5.8 °C
P. 06.02
Dace, Dārta, Dora
SAIMNIEKS UZŅĒMĒJS
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
#rallijs #sacensības #sportisti

Jauni, traki, talantīgi: trīs jaunākie rallija piloti, kas startēs rallijā "Sarma" nedēļas nogalē

LASI.LV / Latvijas Mediji
2026. gada 06. februāris, 08:26
2026. gada 06. februāris, 08:26
Martins Jēkabsons, Bruno Ādams Blumbergs, Kārlis Dzenītis.
Martins Jēkabsons, Bruno Ādams Blumbergs, Kārlis Dzenītis.
Foto: Publicitātes

7. februāris Gulbenē būs svētki autosporta faniem un sportistiem — tur jau 51. reizi notiks rallijs "Sarma". Šoreiz uz starta līnijas stāsies arī ekipāžas — Nr. 36, Nr. 44 un Nr. 78 — šo trīs sporta auto piloti ir gados pavisam jauni puiši, kam deg acis un vilina ātrums .

Martins Jēkabsons: "Pēc dabas esmu mierīgs un nosvērts."

Martins Jēkabsons.
Martins Jēkabsons.
Foto: Publicitātes

Martins Jēkabsons ir 18 gadus vecs autosportists no Alsungas. Viņš šobrīd studē automehāniķa profesiju Liepājas Valsts tehnikumā, rallijā "Sarma" startē ar BMW 318 (ekipāža Nr. 78 rallijsprintā). Pirmo reizi pie sacīkšu auto stūres sēdējis 9 gadu vecumā, un divreiz — 2022. un 2023. gadā — izcīnījis čempiona titulu autosprintā.

Rallijsprints "Sarma" būs pirmais sportista posms kā pilotam, 2025. gada Cēsu ralliju nobraucis kā stūrmanis.

Martins stāsta, ka līdz šim pieredzi guvis autosprintā un rallijkrosā, bet jau kādu laiku bijusi vēlme braukt rallijā.

"Visvairāk mani vilina tas lielais ātrums un adrenalīns, kāds ir rallijā,"

saka jaunais braucējs dažas dienas pirms dalības "Sarma" rallijsprinta posmā.

Martins Jēkabsons.
Martins Jēkabsons.
Foto: Publicitātes

Jēkabsons atzīst, ka nekāds lielais satraukums pirms "Sarmas" rallijposmiem viņam nav — ar stenogrammu viss esot skaidrs un arī pie BMW stūres viņš jūtas labi un droši, jo tieši ar BMW automašīnu ir uzkrājis vislielāko pieredzi kā pilots.

"Manuprāt, lai brauktu rallijā, ir jābūt atbildīgam. Un jāprot pareizajos brīžos pieņemt tos atbildīgos lēmumus, tāpēc arī, iespējams, rallijā vēl aizvien ir tik maz jaunu pilotu, kas brauc, jo šajā disciplīnā atbildība ir ļoti liela," tā Martins.

Martina stūrmanis "Sarma" rallijposmos būs Ingars Padrevics: "Ingars ar manu tēti ir pazīstami jau daudzus gadus, un tā kā Ingaram ir ķēriens uz skološanu braukšanā, tad viņš man sēž blakus jau kopš manas autosportista karjeras pirmsākumiem un nekas nav mainījies arī līdz šim brīdim — Ingars būs ar mani kopā arī "Sarmā"."

Vai braucējam pirms sēsties pie sacensību automašīnas stūres ir kāda īpaša tradīcija? "Tādas tradīcijas laikam īsti nav,

pats galvenais — koncentrēties un saglabāt mieru.

Martins Jēkabsons.
Martins Jēkabsons.
Foto: Publicitātes

Es pēc dabas esmu mierīgs un nosvērts, un, ja varu darīt to, kas man patīk, tad vispār nav problēmu," viņš norāda.

Runājot par mērķiem, ko vēlētos sagaidīt no sava snieguma rallijā, Jēkabsons saka: "Ne uz kādiem augstiem rezultātiem, protams, pagaidām nemērķēju. Pats galvenais ir veiksmīgi nobraukt un sasniegt finišu, jo vēl daudz jāmācās un esmu tikai šī ceļa sākumā. No "Sarmas" rallija sagaidu, ka nobraukšu pēc iespējas labāk, taču nepārvērtēšu savas spējas par daudz!"

Bruno Ādams Blumbergs: "Pat F1 piloti saka, ka rallijs ir autosporta visaugstākais līmenis un tur brauc vistrakākie džeki!"

Bruno Ādams Blumbergs.
Bruno Ādams Blumbergs.
Foto: Publicitātes

Bruno ir 20 gadus vecs un studē biznesa vadību Banku augstskolā. Viņa dzimtā vieta ir Purvciems Rīgā, bet kopš skolas vecuma viņš dzīvo Ropažu novadā.

Rallijā "Sarma" Bruno startēs ar "Renault Clio Rally4" (ekipāža Nr. 44). Autosportā viņš debitēja 2023. gadā, pirmo reizi sēžoties pie "X-Treme" bagija stūres, un jau savās pirmajās sacensībās Biķernieku trasē izcīnīja 2. vietu. 2024. gadā sportists startēja jaudīgākajā rallijkrosa "SuperCar" klasē un kļuva par pilnībā Latvijā uzbūvētā "Hyundai" pilotu "OC Racing" komandā.

Bruno Ādams Blumbergs.
Bruno Ādams Blumbergs.
Foto: Publicitātes

Starp viņa nozīmīgākajiem sasniegumiem ir 2023. gada Latvijas — Lietuvas rallijkrosa čempionāta vicečempiona tituls "X-Treme" klasē, 2024. gada vicečempiona tituls "SuperCar" klasē, kā arī 2025. gada Latvijas — Lietuvas rallijkrosa "SuperCar" klases čempiona un Baltijas vicečempiona tituls. Līdz šim Bruno aizvadījis četrus rallijsprintus un ralliju "Alūksne".

Bruno stāsts par to, kā viņš kļuva par autosportistu, iespējams, ir unikāls, jo ne viņa ģimenē kāds pirms tam bija nodarbojies ar autosportu, ne arī viņš pats kopš bērnības bija braucis sacensībās.

Viss sākās nejauši: klasiska pusaudža aizraušanās — braukšana pie simulatora.

Tomēr, galu galā, ar drauga Jorena Ikera un viņa tēta Jāņa palīdzību, Bruno iepazinās ar autosportistu un OC Racing komandas vadītāju Arni Odiņu un 17 gadu vecumā pirmo reizi sēdās pie X-Treme bagija stūres.

Bruno Ādams Blumbergs.
Bruno Ādams Blumbergs.
Foto: Publicitātes

"No simulatora iekāpt īstā sporta tehnikā — tas ir lielākais notikums visā manā dzīvē. Tagad esmu pilnībā sevi šajā investējis un tā ir manas dzīves svarīgākā lieta, pie kā es ļoti arī strādāju. Es ticu, ka tam bija lemts tā notikt. Jo autosports ir mana lieta un es ticu, ka šeit varu sasniegt daudz. Mana pieredze arī pierāda, ka nav noteikti jāsāk braukt agrā vecumā, lai kaut ko sasniegtu. Es sāku braukt 17 gadu vecumā, daudzi varbūt uzskatīja, ka tas ir par vēlu, lai kaut kas izdotos.

Bet es pierādīju, ka nekas nav par vēlu!"

norāda Blumbergs.

Rallijkrosa jaunā sezona sāksies jau pēc dažiem mēnešiem, bet tagad Bruno mācās braukt ziemas ralliju posmos. Vai tas ko iemāca rallijkrosa disciplīnai? "Viennozīmīgi rallijs sagatavo mainīgiem apstākļiem — visu laiku kaut kas mainās. Tu nevari braukt tādā vienā braukšanas stilā, visu laiku tev jābūt gatavam, ka notiks kaut kas negaidīts. Līdz ar to rallijs arī ļoti palīdz uzlabot reakcijas laiku, tas ļoti noderēs arī braucot rallijkrosā!" saka jaunais sportists.

Bruno 2025. gadā pabeidza Valsts aizsardzības dienestu, kur viņš kopā ar draugu, arī autosportistu, Jorenu Ikeru dienēja Artilērijas nodaļā. Dienestam abi jaunieši pieteicās brīvprātīgi, uzreiz pēc 12. klases absolvēšanas. Par spīti tam, ka nācās apvienot dienestu ar rallijkrosa sezonu, Bruno tajā saskata ļoti daudz ieguvumu: "Protams, bija mazāk laika treniņiem, bet mani laida uz sacensībām, visu varēja saskaņot. Dienestā profesionālus sportistus ļoti atbalsta. Es uzskatu, ka

dienests padarīja mani mierīgāku, nosvērtāku un tas psiholoģiski palīdz arī braukšanā.

Es vairs nedaru tik stulbas kļūdas, kad emocijas pārspēj loģisko domāšanu. Tagad emocionāli esmu daudz noturīgāks."

Vai Bruno ir kādas tradīcijas un paradumi, ko jaunais sportists veic pirms sacensībām? "Man ir svarīgi, ka līdzi man brauc draugi un ģimene. Jā, es starp kvalifikācijām mazāk runāju, jo koncentrējos sacensībām, taču tas atbalsts man ir ļoti būtisks. Manās sporta mašīnās man ir daži talismani, kas man dod veiksmi. Kāds amizants novērojums —

es nedrīkstu pirms sacensībām klausīties AC/DC "Thunderstruck" — katru reizi, kā klausos šo dziesmu, tā man neveicas, tāpēc vairs neklausos,"

viņš smejas.

Bruno Ādams Blumbergs.
Bruno Ādams Blumbergs.
Foto: Publicitātes

Īpašs ir Bruno zilās krāsas rallijkrosa superkārs Hyundai, ne tikai tāpēc, ka tas ir pilnībā uzbūvēts Latvijā, bet arī tāpēc, ka kopš 2025.gada tā jumtu rotā kaķis no filmas "Straume": "Režisors Gints Zilbalodis un producents Matīss Kaža deva man savu labvēlību un, acīmredzot, arī veiksmi, jo Kaķis man ir nesis sezonā veiksmi — gluži kā filmā, par spīti grūtībām, es tomēr izcīnīju savu čempionāta titulu!"

Bruno ir izbraucis tikai vienu rallija posmu kopā ar stūrmani Emīlu Blūmu un tas bija Alūksnē. Rallijs "Sarma" būs ekipāžas otrais posms. Kāds ir jaunā sportista mērķis un kas viņu vilina šajā autosporta disciplīnā?

"Es ļoti gribu sevi pierādīt rallijā, jo tas man patiešām patīk.

Pat F1 piloti saka, ka rallijs ir autosporta visaugstākais līmenis un tur brauc vistrakākie džeki!

Rallijā man ļoti, ļoti patīk tas, ka ir tik daudz fanu. Kad tu brauc milzīgā ātrumā pa meža ceļiem vai garām kādam laukam un redzi, ka visur malās ir Latvijas karogi, tas tiešām ir ļoti, ļoti forši un silda sirdi. Ļoti patīk tas, ka fani šīs sacensības padara par svētkiem," norāda Blumbergs.

Kārlis Dzenītis: "Rallijā nepietiek tikai ar to, ka tu esi labs braucējs."

Kārlis Dzenītis.
Kārlis Dzenītis.
Foto: Publicitātes

Kārlim ir 21 gads, viņš nāk no Rīgas Mežciema un šobrīd studē mārketingu Ekonomikas un Kultūras augstskolā. Rallijā "Sarma" sportists startēs ar BMW E36, kas pazīstams ar iesauku "Trodo žurka" (ekipāža Nr. 36).

Dzenītis 2024. gadā aizvadīja pilnu sezonu minirallijā ar standarta ielas automašīnu, bet 2025. gadā nobrauca pilnu sezonu Latvijas rallijsprintā. Viņš arī startējis vairākās autošosejas un autosprinta disciplīnās. Kārlis ir 2025. gada minirallija kopvērtējuma čempions "2WD Open" klasē, un līdz šim viņa kontā ir pieci rallijsprinti un trīs ralliji.

Kārlis saka, ka šogad viņa un komandas mērķis ir nobraukt pilnu rallija sezonu Latvijā un iegūt Latvijas rallija čempiona titulu 2WD klasē. Savu ceļu līdz rallijam viņš sauc par "sniega piku".

Viss sācies ar to, ka ticis pie autovadītāja tiesībām un sava pirmā "bembīša":

"Es teiktu, ka ilgu laiku biju tāds parasts "bembists", kam patīk ar auto paslidināties, mazliet padriftot, kad uzsnidzis pirmais sniedziņš. Mans tētis, Mārtiņš Dzenītis, kurš rallijam Latvijā veltījis daudzus gadus, to visu skatījās, skatījās, līdz "nosēdināja" mani pie rallija mašīnas stūres. Un tā tas sākās. Ļoti ātri tas viss notika — man pat nebija laika apjaust, kur tas mūs aizvedīs."

"Es esmu braucis arī autošosejas disciplīnā, un tagad varu teikt, ka 180 kilometru stundā liels ātrums, braucot pa Biķernieku trasi nebūt nejūtas tāpat kā 180 rallijā, kad tu lido starp kokiem un meža celiņiem. Rallijs — tas viss ir tāds process, nav tā, ka tas ir tikai par braukšanu.

Ar to, ka tu esi labs braucējs — nepietiek.

Kārlis Dzenītis.
Kārlis Dzenītis.
Foto: Publicitātes

Ir daudz un dažādi faktori, lai varētu veiksmīgi izbraukt — mašīna, stenogramma, prakse, stūrmanis un daudz, dažādu citu lietu," — saka braucējs.

Runājot par nākotnes mērķiem rallijā, Kārlis saka: "Sākumā Latvijas rallija čempions savā klasē, bet 2028.gadā plāns ir braukt pasaules rallijā junioru čempionātā un savā klasē uzreiz arī uzvarēt. Jo ne sponsoriem, ne komandām, kas varētu tevi pēc tam gribēt paņemt, tu nebūsi interesants, ja sākumā brauksi kaut kur pa pēdējām vietām."

Kārlis smejas, ka viss ir noticis tik ātri un tik strauji, ka viņam pašam vēl aizvien liekas, ka viņš ir parasts džeks, kurš vienkārši brauc rallijā. Pērn, braucot vienu no rallija posmiem Lietuvā,

viņš piedzīvoja nopietnu avāriju, pēc kuras nonāca slimnīcā un mediķu aprūpē.

Kārlis Dzenītis.
Kārlis Dzenītis.
Foto: Publicitātes

Jaunais braucējs tik nosmej, ka diezgan traki jau izskatījās, tomēr ģimene visu uztvērusi mierīgi. "Mammai ar mani jau ir pieredze. Kādreiz es biju skeitparka tīneidžeris — zobus esmu izsitis, abas kājas salauzis, laikam vienreiz pirkstu arī. Tāpēc viņa arī to avāriju uztvēra salīdzinoši mierīgi."

Gaidot ralliju "Sarma", Kārlis saka, ka bailes pirms starta nekur nepazūd, un varbūt pat esot labi, ka tā, jo savā ziņā tās arī vajag — tās palīdz koncentrēties un mobilizēties.

Rallijs notiks Gulbenē — 6. februārī paredzēta atklāšana kopā ar Normundu Avotiņu, un to varēs apmeklēt bez maksas. Savukārt 7. februārī pulksten 8:53 tiks dots starts sacensībām. Rallija dalībniekiem būs jāveic nedaudz vairāk nekā 97 kilometri, bet rallijsprinta distance būs 70 kilometri.

