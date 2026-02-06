Jauni, traki, talantīgi: trīs jaunākie rallija piloti, kas startēs rallijā "Sarma" nedēļas nogalē

7. februāris Gulbenē būs svētki autosporta faniem un sportistiem — tur jau 51. reizi notiks rallijs "Sarma". Šoreiz uz starta līnijas stāsies arī ekipāžas — Nr. 36, Nr. 44 un Nr. 78 — šo trīs sporta auto piloti ir gados pavisam jauni puiši, kam deg acis un vilina ātrums .
Martins Jēkabsons: "Pēc dabas esmu mierīgs un nosvērts."
Martins Jēkabsons ir 18 gadus vecs autosportists no Alsungas. Viņš šobrīd studē automehāniķa profesiju Liepājas Valsts tehnikumā, rallijā "Sarma" startē ar BMW 318 (ekipāža Nr. 78 rallijsprintā). Pirmo reizi pie sacīkšu auto stūres sēdējis 9 gadu vecumā, un divreiz — 2022. un 2023. gadā — izcīnījis čempiona titulu autosprintā.
Rallijsprints "Sarma" būs pirmais sportista posms kā pilotam, 2025. gada Cēsu ralliju nobraucis kā stūrmanis.
Martins stāsta, ka līdz šim pieredzi guvis autosprintā un rallijkrosā, bet jau kādu laiku bijusi vēlme braukt rallijā.
"Visvairāk mani vilina tas lielais ātrums un adrenalīns, kāds ir rallijā,"
saka jaunais braucējs dažas dienas pirms dalības "Sarma" rallijsprinta posmā.
Jēkabsons atzīst, ka nekāds lielais satraukums pirms "Sarmas" rallijposmiem viņam nav — ar stenogrammu viss esot skaidrs un arī pie BMW stūres viņš jūtas labi un droši, jo tieši ar BMW automašīnu ir uzkrājis vislielāko pieredzi kā pilots.
"Manuprāt, lai brauktu rallijā, ir jābūt atbildīgam. Un jāprot pareizajos brīžos pieņemt tos atbildīgos lēmumus, tāpēc arī, iespējams, rallijā vēl aizvien ir tik maz jaunu pilotu, kas brauc, jo šajā disciplīnā atbildība ir ļoti liela," tā Martins.
Martina stūrmanis "Sarma" rallijposmos būs Ingars Padrevics: "Ingars ar manu tēti ir pazīstami jau daudzus gadus, un tā kā Ingaram ir ķēriens uz skološanu braukšanā, tad viņš man sēž blakus jau kopš manas autosportista karjeras pirmsākumiem un nekas nav mainījies arī līdz šim brīdim — Ingars būs ar mani kopā arī "Sarmā"."
Vai braucējam pirms sēsties pie sacensību automašīnas stūres ir kāda īpaša tradīcija? "Tādas tradīcijas laikam īsti nav,
pats galvenais — koncentrēties un saglabāt mieru.
Es pēc dabas esmu mierīgs un nosvērts, un, ja varu darīt to, kas man patīk, tad vispār nav problēmu," viņš norāda.
Runājot par mērķiem, ko vēlētos sagaidīt no sava snieguma rallijā, Jēkabsons saka: "Ne uz kādiem augstiem rezultātiem, protams, pagaidām nemērķēju. Pats galvenais ir veiksmīgi nobraukt un sasniegt finišu, jo vēl daudz jāmācās un esmu tikai šī ceļa sākumā. No "Sarmas" rallija sagaidu, ka nobraukšu pēc iespējas labāk, taču nepārvērtēšu savas spējas par daudz!"
Bruno Ādams Blumbergs: "Pat F1 piloti saka, ka rallijs ir autosporta visaugstākais līmenis un tur brauc vistrakākie džeki!"
Bruno ir 20 gadus vecs un studē biznesa vadību Banku augstskolā. Viņa dzimtā vieta ir Purvciems Rīgā, bet kopš skolas vecuma viņš dzīvo Ropažu novadā.
Rallijā "Sarma" Bruno startēs ar "Renault Clio Rally4" (ekipāža Nr. 44). Autosportā viņš debitēja 2023. gadā, pirmo reizi sēžoties pie "X-Treme" bagija stūres, un jau savās pirmajās sacensībās Biķernieku trasē izcīnīja 2. vietu. 2024. gadā sportists startēja jaudīgākajā rallijkrosa "SuperCar" klasē un kļuva par pilnībā Latvijā uzbūvētā "Hyundai" pilotu "OC Racing" komandā.