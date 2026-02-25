Traktortehnikas pārdevēji, vērtējot pagājušā gada tirdzniecības rezultātus, secina, ka jaunas traktortehnikas tirgus pagaidām stagnē un tendence ir lejupejoša.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) statistika liecina, ka 2025. gadā Latvijā kopumā pirmoreiz reģistrēti 1265 jauni traktori, kas ir par 307 vienībām vairāk nekā 2024. gadā, kad to bija 958. Tomēr jāpiebilst, ka no 1265 tehnikas vienībām 937 bija jaudas klasē līdz 74 ZS, bet 75–560 ZS jaudas klasē – vien 328. Gadu iepriekš tika reģistrēti 344 jauni traktori 75–560 ZS ar jaudu un 614 jaudas klasē līdz 74 ZS.

Aizvadītajos divos gados iezīmējās skaidra tendence – ievērojami samazinājās tieši lieljaudas traktortehnikas tirdzniecība. Īpaši liels kritums bija vērojams 2024. gadā, kad jaudas klasē no 75 līdz 560 ZS VTUA reģistrējusi par 162 jauniem traktoriem mazāk nekā 2023. gadā. Tas ir vērā ņemams kritums. Pērn tas turpinājās, taču vairs ne tik izteikti – vien par 16 vienībām.

