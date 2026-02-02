Saimniekam zināšanai! Auzu sēklu piedāvājums jaunajā sezonā

Tuvojoties jaunajai sezonai, piedāvājam ieskatu auzu sēklu klāstā.
'Stendes Dārta' (PPC, SPC)*
Vidēji intensīva tipa, vidēji vēla, raža 4,8–6,5 t/ha. Laba veldres izturība – stabils stiebrs. Izturīga pret auzu lapu vainagrūsu, miltrasu, putošo melnplauku. Graudi dzelteni, rupji (1000 graudu masa 34–35 g), plēkšņu īpatsvars ražā vidējs (24–26%), augsta tilpummasa (490–550 g/l), graudos daudz proteīna (11–13%).
'Lizete' (SPC)
Vidēji vēlīna, augu garums līdz 150 cm, skaras līdz 25 cm, stiebrs ar spēcīgu lapojumu. Zaļmasas raža ziedēšanas stadijā (jūlija I dekādes beigās) 46–54 t/ha, graudu raža 3,5–4,5 t/ha. Ziedēšana 7–10 dienas vēlāk nekā šķirnei 'Laima'. Proteīna daudzums zaļmasā ziedēšanas stadijās beigās 9–11% sausnā, sausna ziedēšanas beigu stadijā – 17–24%. Graudi balti, 1000 sēklu masa ap 35 g, augsta tilpummasa – 490–530 g/l, proteīns graudos 10–12%, plēkšņainība zema – 24–25%.
JAUNUMS! 'Stendes Lote' (SPC)
Šķirne radīta audzēšanai bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā. Vidēji agrīna, augšanas perioda ilgums 90–105 dienas.
Stingrs, stabils stiebrs. Laba veldres izturība.
Graudu plēkšņu krāsa dzeltena, graudi vidēji rupji. Auga garums 90–100 cm. Graudu raža bioloģiskajā saimniekošanā – 2,5–4,5 t/ha; proteīna daudzums graudos sausnā 9–11,5%), 1000 graudu masa 35–39 g. Slimību izturība laba, līdzvērtīga standartšķirnei 'Laima'. Piemērota graudu ieguvei pārtikai (atbilstoša graudu tilpummasa, zema plēkšņainība, gaiša kodola krāsa, liels preču produkcijas iznākums virs 2 mm sieta).
'Lelde' (SPC)
Vidēji intensīva, vidēji vēla šķirne. Augšanas perioda ilgums 90–105 dienas. Stingrs, stabils stiebrs, laba veldres izturība. Raža 5–7 t/ ha. Graudu plēkšņu krāsa gaiša (balta), graudi vidēji rupji, auga garums 105–115 cm. Proteīns graudos sausnā 10–13%, tauku – 6–7%. 1000 graudu masa – 36–39 g. Plēkšņu īpatsvars ražā 24,4–25,2%. Tilpummasa augsta – 520–570 g/l. Nav īpašu norāžu par ieņēmību pret kādu no auzu slimībām. Izmanto pārtikas graudu iegūšanai (atbilstoša graudu tilpummasa, gaiša kodola krāsa, neveido dubultos graudus, laba lobāmība). Šķirne rekomendēta audzēšanai integrētās saimniekošanas sistēmā.
'Matty' (VAKS)
Baltās auzas. Pārtikas auzu šķirne, kas nodrošina augstu ražu un ļoti labu pārslu kvalitāti. Stiebriem laba veldres noturība, zema skaru nolūšanas iespējamība. Agrīna, ar augstu 1000 graudu masu un graudu tilpumsvaru. Laba slimību rezistence. Viena no ražīgākajām auzu šķirnēm Somijā. Saaten Union.
'Proxy' (VAKS)
Pastāvīga augsta un stabila graudu raža visā Ziemeļeiropā. Vidējs nogatavošanās laiks ar optimālu augu augumu, augstu veldres noturību un labu veselību. Izturība pret DON mikotoksīniem – virs vidējās. Liels graudu izmērs, maz apvalka un minimāla izsijāšanās. Izcila pielāgojamība zemiem ieguldījumiem lauksaimniecībā, palīdzot samazināt izmaksas. Laba izvēle auzu audzētājiem visā reģionā, īpaši tirgos, kur ir specifiskas prasības pēc augstas kvalitātes un zema piesārņojuma auzām.
'Symphony' (BA)
Šķirne augstu ražu ieguvei ar labiem agronomiskajiem rādītājiem. Vidēji gara līdz gara auguma, ar ļoti labu veldres noturību. Vidēji augsta līdz augsta tilpummasa. Laba noturība pret slimībām. Ņemot vērā labos agronomiskos rādītājus, šķirne piemērota arī audzēšanai bioloģiskajās saimniecībās.