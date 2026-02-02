Clear -20.9 °C
Saimniekam zināšanai! Auzu sēklu piedāvājums jaunajā sezonā

Agro Tops / Agro Tops
2026. gada 02. februāris, 00:01
Auzu lauks.
Foto: No "Agro Tops" arhīva / Latvijas Mediji

Tuvojoties jaunajai sezonai, piedāvājam ieskatu auzu sēklu klāstā.

'Stendes Dārta' (PPC, SPC)*

Vidēji intensīva tipa, vidēji vēla, raža 4,8–6,5 t/ha. Laba veldres izturība – stabils stiebrs. Izturīga pret auzu lapu vainagrūsu, miltrasu, putošo melnplauku. Graudi dzelteni, rupji (1000 graudu masa 34–35 g), plēkšņu īpatsvars ražā vidējs (24–26%), augsta tilpummasa (490–550 g/l), graudos daudz proteīna (11–13%).

'Lizete' (SPC)

Vidēji vēlīna, augu garums līdz 150 cm, skaras līdz 25 cm, stiebrs ar spēcīgu lapojumu. Zaļmasas raža ziedēšanas stadijā (jūlija I dekādes beigās) 46–54 t/ha, graudu raža 3,5–4,5 t/ha. Ziedēšana 7–10 dienas vēlāk nekā šķirnei 'Laima'. Proteīna daudzums zaļmasā ziedēšanas stadijās beigās 9–11% sausnā, sausna ziedēšanas beigu stadijā – 17–24%. Graudi balti, 1000 sēklu masa ap 35 g, augsta tilpummasa – 490–530 g/l, proteīns graudos 10–12%, plēkšņainība zema – 24–25%.

JAUNUMS! 'Stendes Lote' (SPC)

Šķirne radīta audzēšanai bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā. Vidēji agrīna, augšanas perioda ilgums 90–105 dienas. 

Stingrs, stabils stiebrs. Laba veldres izturība. 

Graudu plēkšņu krāsa dzeltena, graudi vidēji rupji. Auga garums 90–100 cm. Graudu raža bioloģiskajā saimniekošanā – 2,5–4,5 t/ha; proteīna daudzums graudos sausnā 9–11,5%), 1000 graudu masa 35–39 g. Slimību izturība laba, līdzvērtīga standartšķirnei 'Laima'. Piemērota graudu ieguvei pārtikai (atbilstoša graudu tilpummasa, zema plēkšņainība, gaiša kodola krāsa, liels preču produkcijas iznākums virs 2 mm sieta).

 'Lelde' (SPC)

Vidēji intensīva, vidēji vēla šķirne. Augšanas perioda ilgums 90–105 dienas. Stingrs, stabils stiebrs, laba veldres izturība. Raža 5–7 t/ ha. Graudu plēkšņu krāsa gaiša (balta), graudi vidēji rupji, auga garums 105–115 cm. Proteīns graudos sausnā 10–13%, tauku – 6–7%. 1000 graudu masa – 36–39 g. Plēkšņu īpatsvars ražā 24,4–25,2%. Tilpummasa augsta – 520–570 g/l. Nav īpašu norāžu par ieņēmību pret kādu no auzu slimībām. Izmanto pārtikas graudu iegūšanai (atbilstoša graudu tilpummasa, gaiša kodola krāsa, neveido dubultos graudus, laba lobāmība). Šķirne rekomendēta audzēšanai integrētās saimniekošanas sistēmā.

 'Matty' (VAKS)

Baltās auzas. Pārtikas auzu šķirne, kas nodrošina augstu ražu un ļoti labu pārslu kvalitāti. Stiebriem laba veldres noturība, zema skaru nolūšanas iespējamība. Agrīna, ar augstu 1000 graudu masu un graudu tilpumsvaru. Laba slimību rezistence. Viena no ražīgākajām auzu šķirnēm Somijā. Saaten Union.

 'Proxy' (VAKS)

Pastāvīga augsta un stabila graudu raža visā Ziemeļeiropā. Vidējs nogatavošanās laiks ar optimālu augu augumu, augstu veldres noturību un labu veselību. Izturība pret DON mikotoksīniem – virs vidējās. Liels graudu izmērs, maz apvalka un minimāla izsijāšanās. Izcila pielāgojamība zemiem ieguldījumiem lauksaimniecībā, palīdzot samazināt izmaksas. Laba izvēle auzu audzētājiem visā reģionā, īpaši tirgos, kur ir specifiskas prasības pēc augstas kvalitātes un zema piesārņojuma auzām.

'Symphony' (BA)

Šķirne augstu ražu ieguvei ar labiem agronomiskajiem rādītājiem. Vidēji gara līdz gara auguma, ar ļoti labu veldres noturību. Vidēji augsta līdz augsta tilpummasa. Laba noturība pret slimībām. Ņemot vērā labos agronomiskos rādītājus, šķirne piemērota arī audzēšanai bioloģiskajās saimniecībās.

 'Delfin' (BA)

Izteikti augstražīga dzelteno auzu šķirne. Vidēji vēlīna nogatavošanās. Veido vidēji garus augus (64 cm) ar labu veldres noturību. Labi tilpummasas rādītāji. Izteikti augsta noturība pret miltrasu.

'Montrose' (LA)

Pārtikas/lopbarības tipa auzu šķirne. Vidēji agra, vidējais veģetācijas laiks – 89 dienas. Ļoti laba veldres noturība. Lieli, rupji graudi – 41,63 g. Lantmännen, Zviedrija.

'Scotty' (LA)

Vidēji agra pārtikas tipa šķirne. Vidējais auga augstums – 103 cm. Šķirnei raksturīga vienmērīga nogatavošanās, graudi ar lielu olbalbatumvielu daudzumu. Nordsaat, Vācija.

'KWS Titant' (Cers)

Jauna balto auzu šķirne no KWS Momont selekcijas programmas. Pirmā auzu šķirne agro šķirņu segmentā. Latvijā ražošanas laukos ražas ziņā apsteidz šķirnes 'Albatros' un 'Albi'. Veselīgi vidēja garuma augi ar labu veldres noturību. Novērots, ka labāk panes ilgstošu vasaras sausumu. Raksturīga augsta 1000 graudu masa. Šķirnei raksturīga augsta tilpummasa.

 'Galant' (SA)

Pārtikas auzu šķirne, kas nodrošina augstu ražu un ļoti labu pārslu kvalitāti. Raksturīga laba stiebru noturība un zema stiebru lūšana. Šķirne agrīna, ar augstu graudu tilpumsvaru. Izsējas norma jāpieskaņo sējas laikam un lauka apstākļiem. Pārsvarā sēj 300–400 augu uz kvadrātmetru. Labi cero, tāpēc pēc laba priekšauga un optimālos sējas termiņos izsējas normu var nedaudz samazināt. Sējot pasējā zālājus, lai nenomāktu to attīstību, auzu izsējas norma jāsamazina par 15–20%. Pamatmēslojumu ieteicams dot ar kompleksajiem mēslošanas līdzekļiem un, ja iespējams, kopā ar sēju. Lantmannen.

 'Lion' (SA)

Universāla augstražīga dzelteno auzu šķirne. Raksturīga augsta tilpummasa un laba veldres noturība, laba izturība pret miltrasu. Salīdzinājumā ar citām tirgū sastopamajām šķirnēm veido samērā kuplu skaru ar daudziem graudiem. Ir plastiska – nav prasīga, piemērota visu tipu augsnēm. Saaten Union.

 'EOS' (SA)

Jaunākā Lantmännen selekcionētā pārtikas auzu šķirne, kas piemērota pārslu ražošanai. Augstražīga, ar ļoti labām pārstrādes īpašībām. Vidēji laba veldres noturība. Veģetācijas periods 82 dienas, auga garums – 88 cm.

* Sēklu izplatītāji: PPC – AREI Priekuļu pētniecības centrs, SPC – AREI Stendes pētniecības centrs, VAKS – LPKS VAKS, BA – SIA Baltic Agro, AC – SIA Agrochema, LA – SIA Linas Agro, SA – SIA Scandagra, SIA Cers.

