Sniegs apsedz augus un pasargā no sala, taču biezas un smagas kupenas var nodarīt arī būtisku kaitējumu – kociņiem un krūmiem zari saliecas, ieplīst vai nolūst.
Īpaši jutīgi ir dekoratīvie krūmi, jauni stādījumi un skujkoki ar blīvu vainagu.
Lielos aizlūzušos zarus nozāģē līdz galam. Tikai nedaudz ieplīsušus var mēģināt piesiet klāt, bet noplēstus, protams, nevar pielīmēt.
Ja zari joprojām nospiesti ar sniegu, vēlams to uzmanīgi nokratīt, lai novērstu turpmāku lūšanu. Taču nedrīkst strauji raut vai liekt sasalušus zarus – tie var viegli pārlūzt.
Pavasarī cietušos augus ieteicams papildus mēslot ar komplekso mēslojumu ar paaugstinātu slāpekļa satu-ru, kas veicina jaunu dzinumu veidošanos, un izvērtēt, vai nevajag apgriezt. Pēc sniega nokušanas skujeņus var apgriezt jau martā, bet lapukokus un krūmus labāk pēc sulu tecēšanas beigām.
