Ik gadu februāra sākumā visas pasaules komerciālās dārzkopības nozares pārstāvji uz dažām dienām pulcējas Berlīnē – ikgadējā un nozarei vissvarīgākajā starptautiskajā izstādē "FruitLogistica". Latvijas augļu un dārzeņu audzētāji pagaidām to apmeklē vien individuāli, bet Lietuva ar savu stendu tajā piedalās jau vairākus gadus. 

Selekcijas jomā šogad nominēti pieci pretendenti

Sarkanās sīkogu vīnogas BOOMBITES™, ko radījusi Anglijas firma Bloom Fresh. To prezentē kā vienu no labākajām galda vīnogām ar sarkano ogu mīkstumu, kas radīta desmit gados, krustojot pasaulē labākās šķirnes. Boombites atšķiras ne tikai ar izcilo garšu, bet arī augstu polifenolu saturu, kuriem, kā zināms, piemīt augsta antioksidantu un pretiekaisumu iedarbība.

Jauna ābolu šķirne POMPUR selekcionēta Vācijā, uzņēmumā ZIN (Züchtungsinitiative Niederelbe). Tā ir pasaulē pirmā Eiropas Alerģijas pētījumu centra sertificētā ābolu šķirne, kura neizraisa alerģiju. Interesanti, ka augļiem ir pievilcīga sarkana miza, ļoti laba garša (pēc selekcionāru vārdiem) un augsta tirgus kvalitāte. 

 

