Vecpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība "Vec-Kurmji" ar astoņiem slaukšanas robotiem un 380 kilovatu (kW) jaudas saules paneļu elektrostacijas un elektroenerģijas uzkrāšanas akumulatoru uzstādīšanu uz jaunās piena teļu un cietstāvošo govju novietnes jumta noteikti ir viena no energoefektīvākajām piena lopkopības saimniecībām valstī. Saimnieki Vineta un Jānis Freimaņi pie sasniegtā neapstājas – oktobrī saimniecība iegādājusies aprīkojumu šķidrā mēslojuma iestrādei zemē.
Intervijā Agro Topam saimnieki stāsta par ZS "Vec-Kurmji" uzņēmējdarbības modeli, vērtē piensaimniecības nozares un lauku aktualitātes, kā arī atklāj saimniecības nākotnes ieceres.
Pēdējo reizi klātienē tikāmies 2022. gada jūnijā (intervija notika pērn novembrī), kad pusgadu bijāt darbojušies jaunajā govju novietnē ar astoņiem slaukšanas robotiem. Kopš to uzstādīšanas vidējā izslaukuma rādītājs bijis 34 litri dienā, kas ir par pieciem litriem vairāk nekā pirms robotu ēras. Ir pagājuši četri gadi. Kādā virzienā šajā laikā notika saimniecības izaugsme?
Jānis Freimanis (J.): Slaukšanas roboti sevi attaisno. Kāpēc strādāt cilvēkiem, ja var darboties robots!? Mēs ļoti labi zinām, ka cilvēku Latvijā kļūst aizvien mazāk. Īpaši sarežģīti ir piesaistīt darbam slaucēju.
Izmantojam robota datorprogrammas iespējas noteikt precīzu meklēšanās laiku un govs veselības rādītājus. Dators ļoti agrā stadijā govīm fiksē veselības izaicinājumus, būtiski agrāk, pirms tos var pamanīt veterinārārsts, tāpēc ar tiem var cīnīties sekmīgāk.