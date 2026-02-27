Izstādē CES 2026 Japānas uzņēmums "Kubota" atklāja KVPR (Kubota Versatile Platform Robot) – jaunu robotizētā traktora koncepciju ar regulējamu augstumu un platumu, kā arī maināmiem stiprinājumiem.
Prezentācijas laikā Kubota uzsvēra automātisku stiprinājumu maiņu, virsbūves transformāciju un spēju pagriezties un pārvietoties uz sāniem, pa diagonāli.
KVPR tiek pozicionēts kā daudzpusīgs robots dažādiem mērķiem. Tam ir izvelkama/saspiežama šasija un maināmi instrumenti, nevis katram uzdevumam nepieciešamas atsevišķas mašīnas. Tomēr prezentācijā netika atklātas nekādas tehniskās specifikācijas vai pat tirgū laišanas datums.
Kubota izstādē prezentēja arī sava specializētā M5 Narrow traktora autonomo versiju, kas ir integrēta ražošanas procesā. Uzņēmums komercializē inteliģentu, autonomu risinājumu specializētu kultūraugu audzēšanai, kas izstrādāts kopīgi ar amerikāņu jaunuzņēmumu Agtonomy un ir tieši integrēts 105,7 ZS dīzeļdzinēja M5 Narrow, kas piemērots lietošanai augļudārzos un vīnadārzos.
Pēc izstrādātāju teiktā, sistēma apvieno progresīvas atpazīšanas tehnoloģijas un mākslīgo intelektu.
Tā paredzēta, lai automatizētu un optimizētu tādus uzdevumus kā kultūraugu augšanas uzraudzība un miglošana. Tehniskās specifikācijas vēl nav publiskotas.
Tomēr Kubota ziņoja par lauka izmēģinājumiem, kuros Treasury Wine Estates izmantoja M5 Narrow vīnogulāju pļaušanai un kultivēšanai. Izmēģinājumos tika atzīmēta tā autonomija un jutība "katrā rindā un blokā", samazinot manuālo darbu un palielinot efektivitāti.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem