Polijas d;arzkopības uzņēmuma "Hazer" jaunā tomātu šķirne 'Flamansun' ieguvusi galveno balvu izstādē 'Fresh Market Poland'.
"Visspilgtākā 'Flamansun' iezīme ir tās forma – vērša sirds, kas to uzreiz atšķir no parastajiem tomātiem. Augļu forma nedaudz atšķiras, ļaujot patērētājiem izvēlēties savu iecienītāko. Vēl viena atšķirīga iezīme ir tās unikālā liesmas krāsa – ar skaistu pāreju no dzeltenās uz sarkano krāsu. Šis pārsteidzošais izskats ne tikai palīdz 'Flamansun' izcelties plauktā, bet arī dod patērētājiem iespēju izvēlēties sev vēlamo dzelteno vai sarkano augļu līdzsvaru," teic Hazer pārstāvis Mihals Taraska.
Turklāt 'Flamansun' ir gaļīgāka nekā daudzas citas šķirnes, padarot to ideāli piemērotu lietošanai kulinārijā un svaigam patēriņam.
Tai ir plāna miziņa un sulīgs mīkstums, kas burtiski kūstot mutē.
Saskaņā ar izdevuma AgroTimes sniegto informāciju izstrādes process bijis rūpīgs un ildzis piecus gadus. Jaunā šķirne pašlaik ir komerciāli pieejama un jau guvusi panākumus Francijā un Itālijā. Pērn tā pirmoreiz bija komerciāli pieejama Polijā un ir piesaistījusi interesi arī citur Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem