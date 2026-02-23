Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludinājusi konkursu valsts pētījumu programmas "Lauksaimniecības un meža resursu izpēte drošas un noturīgas Latvijas attīstībai" projektu pieteikumiem 2026.-2028. gadam, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā.
Programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu pārtikas sistēmas attīstību un uzlabot Latvijas mežu resursu izmantošanas efektivitāti.
Atbalsts paredzēts diviem projektiem.
Tiek sagaidīts, ka pirmais projekts būtu vērsts uz pārtikas pašnodrošinājuma stiprināšanu, attīstot ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un pret krīzēm noturīgu pārtikas sistēmu. Tā īstenošanai paredzēts valsts budžeta finansējums līdz 2,98 miljoniem eiro.
Savukārt otrā gadījumā nauda būs pieejama projektam, kas paredzētu uzlabot mežu resursu izmantošanas efektivitāti un veicinātu uz tiem balstītas bioekonomikas attīstību. Šim mērķim plānots atvēlēt līdz 2,6 miljonus eiro.
Projektu īstenošanas termiņš noteikts 30 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.
Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 20. aprīlim.
