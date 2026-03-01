Jaunās 'BP 8402 Pro' tauriņveida pļaujmašīnas darba platums ir 8,4 metri.
Tā aizstās pašreizējo BP 8300 modeli. Jaunā modeļa rotora diametrs ir 493 mm, kas ir par 28 mm lielāks nekā priekšgājējam. Pēc ražotāja teiktā, apvienojumā ar lielāku griešanās ātrumu mašīna var sasmalcināt lielākus materiāla apjomus.
Standarta aprīkojumā ietilpst zobains un taisns asmens. Ir pieejams papildu zobains asmens. Pateicoties jaunajam centrālajam rāmim ar hidropneimatisko piekari, veltnis nebalsta visu mašīnas svaru. Turklāt šī piekare ļauj mašīnai precīzi sekot lauka kontūrām.
Jaunā tauriņveida pļaujmašīna paredzēta traktoriem ar jaudu līdz 400 ZS.
Katru rotoru darbina ārēja siksnas piedziņa ar automātisku spriegotāju. Turklāt ražotājs pagarinājis eļļošanas intervālu līdz 250 stundām.
