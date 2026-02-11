SIA “Alūksnes putnu ferma” kategoriski nepiekrīt “Dzīvnieku brīvības” izplatītajiem apgalvojumiem publiskajā vidē, kas, iespējams, noticis biedrības maldināšanas dēļ, saistībā ar kombinēto sprostu negodprātīgu izmantošanu vai patērētāju maldināšanu.
Hermanis Dovgijs, “Alūksnes putnu fermas” valdes priekšsēdētājs
Dzīvnieku labturība un caurspīdīga komunikācija ar patērētājiem ir būtiska SIA “Alūksnes putnu ferma” darbības sastāvdaļa. Tāpēc saistībā ar biedrības “Dzīvnieku brīvība” izplatītajiem apgalvojumiem – kontekstā ar Pārtikas un veterinārā dienesta pārbaudi - uzskatām par nepieciešamu sniegt skaidrojumu un nodrošināt sabiedrību ar pilnīgu un precīzu informāciju.
Uzņēmuma dējējvistu turēšanas prakse balstās uz dzīvnieku labturības prasībām, pārtikas drošību un ilgtspējīgu attīstību, un visās novietnēs tiek ievērotas gan Latvijas, gan Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības. Līdz ar to visi uzņēmuma produkti tiek marķēti stingri saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un pircēji var būt droši, ka uz iepakojuma norādītā informācija pilnībā atbilst faktiskajam ražošanas procesam. Uzņēmums ir atvērts diskusijām un gatavs demonstrēt klātienē medijiem, partneriem un citām organizācijām, ka putnu turēšana “Alūksnes putnu fermas” novietnēs atbilst augstākajiem labturības standartiem.
Vēršam uzmanību, ka kūts ganāmpulka īslaicīga norobežošana vienā no cehiem, ko nesen fiksēja Pārtikas un veterinārais dienests, notika saistībā ar tīrīšanas darbiem, un tās vienīgais mērķis ir nodrošināt kūtī esošo putnu drošību un labturību. Šāda īslaicīga rīcība ir putnkopības un olu ražošanas procesa tehnoloģiskā procesa neatņemama sastāvdaļa un nemaina turēšanas sistēmas būtību, līdz ar to nav pamata citam produktu marķējumam – tās ir kūti dētas olas Nr. 2.
Ziemas periodā novietnēs pastiprināti jāveic tīrīšana, lai uzturētu atbilstošus higiēnas apstākļus. Šo darbu laikā putnu īslaicīga norobežošana ir nepieciešama viņu drošības apsvērumu dēļ, lai mazinātu stresa un traumatisma risku. Pēc tīrīšanas pabeigšanas putniem nekavējoties tiek atjaunota pilna pārvietošanās brīvība un piekļuve pakaišiem.
Pārtikas un veterinārā dienesta atkārtotajā pārbaudē tika apstiprināts, ka visās novietnēs tiek ievērotas labturības prasības, un iepriekš būtiski pārkāpumi uzņēmumā nav konstatēti. Tāpēc vēršam uzmanību - kombinētās sistēmas izmantošana kūtīs nerada uzņēmumam nekādas papildu priekšrocības - tā kalpo tikai kā tehniska funkcionalitāte īslaicīgu un objektīvi nepieciešamu darbu veikšanai.
Lēmums par atsevišķu kūts telpu aprīkošanu ar kombinētajām sistēmām tika pieņemts 2018. gadā pēc rūpīgas pieejamo risinājumu izvērtēšanas. Sistēmas iegādātas no ES ražotāja un nodrošina putniem piekļuvi ūdenim un barībai, apgaismojumu, iespēju kustēties, kašņāties un izmantot laktas. Pārtikas un veterinārais dienests, izvērtējot to, ka kūtīs tiek lietota šīs kombinētās sistēma, piešķīris atļauju no šīm kūtīm olas marķēt ar Nr. 2.
Līdztekus Pārtikas un veterinārais dienests ir pārliecinājies, ka kopumā mūsu ganāmpulkam ir labs vizuālais stāvoklis, kas liecina par putnu labturības godprātīgu ievērošanu.
Aicinām respektēt to, ka tieši Pārtīkas un veterinārajam dienestam ir pilnīgs informācijas apjoms un likumā piešķirtā kompetence pieņemt lēmumu attiecībā uz pārbaudē konstatēto.
Jurijs Adamovičs “Agrova International” dibinātājs, galvenais akcionārs
Apzināmies, ka sabiedrības dienas kārtībā ir aktuāls jautājums par likuma izmaiņām, kura mērķis ir pilnībā atteikties no sprostos dētām olām Latvijā. SIA “Alūksnes putnu ferma” šo ieceri atbalsta, jo tas saskan ar uzņēmuma ilgtermiņa stratēģiju. To apliecina arī fakts, ka jau šobrīd 80% olu Alūksnes ražotnē tiek dētas kūtīs, un tuvākā pusotra gada laikā plānojam šo īpatsvaru palielināt līdz 90%, pakāpeniski virzoties uz 100% kūtīs dētām olām. Aicinām visas ieinteresētās puses uz konstruktīvu dialogu. Esam atvērti diskusijām un gatavi demonstrēt, ka putnu turēšana mūsu novietnēs atbilst augstākajiem labturības standartiem.
