Tuvojoties jaunajai sējas sezonai, sniedzam ieskatu dažādu firmu piedāvātajā kukurūzas sēklu klāstā.

Indem 1631 (VAKS)

FAO 160. Agrīnās kukurūzas hibrīds, piemērots audzēšanai Ziemeļeiropas daļā. Derīgs vēlākiem sējas termiņiem vai veģetācijas sezonā kā otrais laukaugs Centrālajā un Austrumeiropā. Neiesaka pārlieku lielas N mēslojuma devas un izsējas normu, jo iespējama veldres nenoturība. Augsta izturība pret sausumu, tāpēc piemērots audzēšanai sausās un vieglākās augsnēs. Augstražīgs, ar zemām audzēšanas izmaksām. Augsta dīgšanas enerģija pavasarī, vidēja auguma, ar zaļēšanas efektu. Agra ziedēšana. Augsta sausnas raža. SaatenUnion.

Debalto (VAKS)

FAO 170. Šķirnei raksturīga strauja attīstība agrīnās augšanas stadijās. Augu garums ap 245 cm. Izturīga pret nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem. Piemērota dažādu tipu augsnei. Augsts ražas potenciāls ar augstu cietes saturu un labu sagremojamību. 

