Jeruzalemes universitātes zinātnieki izstrādājuši metodi, kā agrīni atklāt tomātu slimības ilgi pirms simptomu parādīšanās.
Fusarium vīte, ko izraisa augsnē mītošā sēne Fusarium oxysporum, ir postoša slimība, kas visā pasaulē nodara ievērojamus ekonomiskos zaudējumus.
Tradicionāli augu slimību atklāšana balstās uz vizuāliem novērtējumiem, kas bieži vien ir neprecīzi. Līdz brīdim, kad simptomi kļūst redzami, parasti jau ir nodarīts ievērojams kaitējums.
Zinātnieki izmantojuši progresīvas tehnoloģijas, lai nepārtraukti uzraudzītu auga ūdens iztvaikošanas ātrumu un tā biomasas izmaiņas. Viņi novērojuši iztvaikošanas ātruma samazināšanos dažas dienas vai nedēļas pirms jebkādu vizuālu simptomu parādīšanās.
"Šis pētījums pierāda, ka ar ūdeni saistītās fizioloģiskās īpašības var kalpot kā uzticami agrīni infekcijas rādītāji," skaidro pētījuma līdzautore Šani Frīdmane. "Mēs varējām kvantitatīvi izmērīt, kā augi reaģē uz patogēnu, pirms tie parādīja tradicionālos redzamos slimības simptomus."
Pētījuma metode ne tikai atklāj slimību agrīnā stadijā, bet arī mēra patogēna iedarbības smagumu uz augiem.
Tas sniedz pētniekiem un lauksaimniekiem skaidrus skaitliskus datus, lai noteiktu, cik agresīvi patogēns ietekmē kultūraugus, un ļauj viņiem novērtēt dažādu tomātu šķirņu izturību.
Pētījuma līdzautors profesors Menahems Mošelions uzsver, ka ierosināto metodi var izmantot ne tikai tomātiem: "Mūsu pieeja paver iespējas uzraudzīt ne tikai tomātus, bet arī citus lauksaimniecības kultūraugus. Agrīna slimību atklāšana, izmantojot fizioloģisko uzraudzību, var ievērojami samazināt ražas zudumus un uzlabot ilgtspējīgu lauksaimniecības pārvaldību."
Pētnieku komanda jau veiksmīgi izmantojusi savu uzraudzības metodi arī kartupeļu slimībām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem