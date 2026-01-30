"IKEA" lielākā veikalu operatora "Ingka Group" investīciju struktūrvienība "Ingka Investments" ir pabeigusi darījumu ar Zviedrijas mežu īpašnieku asociāciju "Sodra" par vairāk nekā 135 000 hektāru meža zemes iegādi Latvijā, kā arī gandrīz 18 000 hektāru Igaunijā, informē kompānijā.
Kompānijā norāda, ka "Ingka Investments" Latvijā iegādājusies 135 232 hektārus, no kuriem 85% jeb 115 000 hektāru ir meža zeme, savukārt Igaunijā kompānija iegādājusies 17 742 hektārus, no kuriem 89% ir meža zeme.
"Ingka Investments" informē, ka
kopējā aktīvu iegādes summa ir 720 miljoni eiro.
Uzņēmumā skaidro, ka līdz ar darījuma pabeigšanu "Ingka Investments" kļūs par šo meža zemju ilgtermiņa īpašnieku ar mērķi apsaimniekot mežu atbildīgā veidā, vienlaikus nodrošinot gan darbavietu saglabāšanu, gan vietējās ekonomikas attīstību.
"Ingka Investments" ģenerāldirektors Pīters van der Pūls norāda, ka kompānija apņēmusies nodrošināt koksnes resursu ilgtermiņa pieejamību, īstenojot atbildīgu mežu apsaimniekošanu un saglabājot mežu bagātības nākamajām paaudzēm.
Pērn 14. oktobrī "Ingka Investments Latvia" parakstīja pirkuma līgumu par SIA "Sodra Forest Latvia" mežu īpašumu portfeļa iegādi Latvijā 135 000 hektāru apmērā.
Tāpat Konkurences padome pērn atļāvusi SIA "Ingka Investments Latvia" iegūt izšķirošu ietekmi pār SIA "Sodra mežs", SIA "Ruda" un SIA "Sodra Forest Latvia".
"Ingka Investments" ir "IKEA" lielākā veikalu operatora "Ingka Group" investīciju struktūrvienība, kas kopumā līdz šim apsaimniekoja vairāk nekā 331 500 hektāru meža zemes.
"Ingka Group" darbojas 31 valstī un nodrošina aptuveni 90% no "IKEA" kopējās mazumtirdzniecības apgrozījuma. Grupa pieder labdarības fondam. "Ingka Group" neveic mazumtirdzniecības darbību Baltijā. "IKEA" veikalu operators Baltijā ir "Inter IKEA Group".
"Ingka Investments Latvia" finanšu gadā, kas ilga no 2024. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. augustam, strādāja ar 9,472 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1% mazāk nekā gadu iepriekš, bet peļņa samazinājās par 44,3% un bija 980 795 eiro. Uzņēmums pieder Nīderlandē reģistrētajam "Ingka Investments Sustainable Resources".
"Sodra" grupas pārstāvis Latvijā, kas specializējas mežkopībā un mežizstrādē, SIA "Sodra Forest Latvia" 2024. gadā strādāja ar 5,361 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 37,9% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa sasniedza 12 074 eiro pretēji zaudējumiem gadu iepriekš, liecina "Firmas.lv" publiskotā informācija.
Kompānija "Sodra Forest Latvia" reģistrēta 2003. gadā, un tās pamatkapitāls ir 106,026 miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Zviedrijas "Sodra Skogsagarna ekonomisk forening".
