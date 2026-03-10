Kad un kā labāk pārstādīt rudens avenes jaunā vietā? Jautā Evija R. Konsultē Dārzkopības institūta Ģenētikas un selekcijas nodaļas pētniece Ieva Kalniņa. 

Lai gan rudens avenes vienā vietā var augt pat desmit un vairāk gadu, dārzā nereti nepieciešamas pārmaiņas. Pārplānojot dobes, ierīkojot jaunus stādījumus vai kļūstot grūtāk apkarot nezāles, rodas nepieciešamība avenes pārstādīt. Pareizi izvēlēts laiks un augsnes sagatavošana ļauj avenājiem ātrāk ieaugties un turpināt ražot.

Kad pārstādīt

Vispiemērotākais laiks rudens aveņu pārstādīšanai ir agrs pavasaris, kad augi sāk mosties un parādās pirmie jaunie dzinumi. Pavasarī pārstādītās avenes ātrāk ieaugas, mazāk cieš no mitruma trūkuma un spēj veiksmīgi attīstīties jau pirmajā sezonā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tikai 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē