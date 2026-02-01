Vieni no lielākajiem izaicinājumiem meža apsaimniekošanā Latvijā ir zināšanas un kooperācija. Mūsdienās zināšanas vairs neattiecas tikai uz to, kā ieaudzēt vērtīgāku mežu, to saglabāt un kopt – tām jāaptver arī ekosistēmu pakalpojumi, kas kļūst par aizvien nozīmīgāku meža vērtības daļu. Savukārt mazais biedru skaits nozares kooperatīvos apliecina, ka meža īpašniekiem aizvien nav pietiekamu zināšanu par ieguvumiem no dalības kooperatīvos, kā arī biedru pienākumiem tajos.

Būtisks izaicinājums Latvijas meža nozarē ir ārvalstu interesentu īstenotā mežu izpirkšana. Citu valstu pilsoņi gatavi maksāt vairāk tāpēc, ka viņi apzinās meža potenciālu un zina, kā no tā gūt lielāku peļņu. Lielie meža īpašnieki ir zinošāki, informētāki, viņiem ir naudas līdzekļi pētījumiem, prognozēm un resursu piesaistei. 

Taču Latvijā visvairāk ir meža sīkīpašnieku, kuriem pieder daži vai daži desmiti hektāru. Lielākoties tie ir mantinieki, kas ar mežu nepelna ikdienā, un tieši viņi visbiežāk kļūst par upuri mežu uzpircējiem.

